台陆委会通过两岸条例修正草案：保护核心关键技术

据中央社9月29日报导，为防范台湾产业及技术不当外流，台湾陆委会第27次委员会当天通过两岸条例第9条、第91条修正草案。草案规定，违反赴陆应经许可的特定人员，最高可处新台币1000万元以下罚金。

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台陆委会周三以书面形式公告称，“为维护台湾整体经济及产业优势，防范台湾产业及技术不当外流，危及国家安全及利益。第27次委员会今天讨论通过两岸条例第9条、第91条修正草案。”

台陆委会称，“这次修法是针对‘受政府机关（构）委托或补助达一定标准’，并从事涉及国家核心关键技术业务的个人或民间团体、法人、机构成员，进行赴陆管制”。台陆委会表示，“如果是未受政府机关（构）委托或补助，或受委托及补助未达一定标准的产业界人士，即不会受赴陆的管制。”

报导指，台陆委会称，“国家核心关键技术及一定标准的具体内容，涉及高度专业性，两岸条例第9条修正草案爰授权科技部会商有关机关订定，政府将以严谨的态度审慎评估，并进行妥适规范。”

台陆委会称，“对于违反赴陆应经许可的特定人员，两岸条例第91条修正草案明定，可处200万元以上1000万元以下罚金”。其续指，“如果是违反返台通报义务者，（原）服务机关、委托机关或补助机关得处2万元以上10万元以下罚金。主管机关于查处相关违法案件时，将秉持依法行政原则，以最谨慎的态度审慎处理。”