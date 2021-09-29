港府向法院提出壹传媒清盘呈请

港府9月29日通过新闻稿公布，财政司司长陈茂波已依照《公司条例》第879（1）条赋予的权力，向法庭提交将壹传媒清盘的呈请。根据当地司法机构网页显示，有关壹传媒清盘聆讯已排期于12月15日早上9时半进行。

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陈茂波今年7月28日“经考虑公众利益”，根据《公司条例》委任会计师公会前会长陈锦荣任审查员，调查壹传媒事务。港府称，审查员本月14日提交中期报告，陈茂波考虑报告后，“认为出于公众利益须将壹传媒清盘”，因而向原讼法庭提交有关呈请。证监会根据按《证券及期货条例》取得的资料及证据，亦相信将壹传媒清盘是符合公众利益。

据悉，根据《公司条例》第879（1）条，财政司司长可以提请将一个法人团体清盘，如果他按任何指明材料以公众利益，认为某个可以根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（第32章）清盘的法人团体应予以清盘，则他可提出呈请将它清盘。

港府财政司通告亦指，证监会早前对壹传媒进行广泛的查询，并将从查询取得的与呈请有关的重要资料及证据，提供予财政司司长。根据查询取得的资料及证据，证监会也相信将壹传媒清盘是符合公众利益，对财政司司长提供的协助，表示感谢。

据了解，壹传媒董事会5日公告，包括公司主席叶一坚在内，所有4名董事辞任并计划公司清盘，以利最佳保护股东、债权人、员工和前员工。清盘是公司将所有资产变卖套现以偿还债务，最终将公司结束。