港府向法院提出壹傳媒清盤呈請

港府9月29日通過新聞稿公布，財政司司長陳茂波已依照《公司條例》第879（1）條賦予的權力，向法庭提交將壹傳媒清盤的呈請。根據當地司法機構網頁顯示，有關壹傳媒清盤聆訊已排期於12月15日早上9時半進行。

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陳茂波今年7月28日“經考慮公眾利益”，根據《公司條例》委任會計師公會前會長陳錦榮任審查員，調查壹傳媒事務。港府稱，審查員本月14日提交中期報告，陳茂波考慮報告後，“認為出於公眾利益須將壹傳媒清盤”，因而向原訟法庭提交有關呈請。證監會根據按《證券及期貨條例》取得的資料及證據，亦相信將壹傳媒清盤是符合公眾利益。

據悉，根據《公司條例》第879（1）條，財政司司長可以提請將一個法人團體清盤，如果他按任何指明材料以公眾利益，認為某個可以根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）清盤的法人團體應予以清盤，則他可提出呈請將它清盤。

港府財政司通告亦指，證監會早前對壹傳媒進行廣泛的查詢，並將從查詢取得的與呈請有關的重要資料及證據，提供予財政司司長。根據查詢取得的資料及證據，證監會也相信將壹傳媒清盤是符合公眾利益，對財政司司長提供的協助，表示感謝。

據了解，壹傳媒董事會5日公告，包括公司主席葉一堅在內，所有4名董事辭任並計畫公司清盤，以利最佳保護股東、債權人、員工和前員工。清盤是公司將所有資產變賣套現以償還債務，最終將公司結束。