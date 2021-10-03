美国务院：美国对台湾海峡两岸和平与稳定有持久的利益

中国大陆军机在过去3天创纪录架次进入台湾西南空域，美国国务院发言人10月3日通过声明表示，“我们将继续与朋友和盟友站在一起，推进我们共同的繁荣、安全和价值观，并深化我们与民主台湾的关系。”

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据台湾国防部统计，10月1日至3日分别有38架、39架及16架解放军军机进入台湾西南防空识别区（ADIZ），其中10月2日的39架创下该部门自去年9月17日公布统计以来最多架次纪录。

美国国务院周日以其发言人名义，发表了题为“中华人民共和国对台湾的军事压力不断增加，破坏了地区和平与稳定”的声明。声明称，“美国对中华人民共和国在台湾附近的挑衅性军事活动非常关切，这些活动破坏了稳定，有误判的危险，并破坏了地区和平与稳定。我们敦促北京停止其对台湾的军事、外交和经济压力和胁迫。”

声明称，“我们对台湾海峡两岸的和平与稳定有着持久的兴趣。我们将继续协助台湾保持足够的自卫能力，我们将保持我们在中美三个联合公报、《与台湾关系法》和《六项保证》中的承诺。”

声明表示，“美国对台湾的承诺坚如磐石，有助于维护台湾海峡两岸和本地区的和平与稳定。我们将继续与朋友和盟友站在一起，推进我们共同的繁荣、安全和价值，并深化我们与民主台湾的关系。”

美国国防部副部长希克斯(Kathleen Hicks )1日在出席由华盛顿智库战略与国际研究中心举办的活动中称，“美国与台湾关系良好，一直维持1970年代以来对台湾的承诺，其中的核心是帮助台湾人提高自卫能力，这真的非常重要”。

希克斯说，“台湾人有效地保护自己的能力，能改变中国（对台湾的）威慑算计。台湾自我防卫，确保民主繁荣，是美方利益所在，美国也与全球各地伙伴密切合作。”