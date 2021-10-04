两岸军事紧张升级背后的原因

中国通过在台湾海峡地区部署其创纪录数量的军用飞机，正在继续其对这个过去被称为“福尔摩沙岛”的台湾施展恐吓战略，北京想把台湾重新收回，完成统一计划。这是4日法国快讯周刊（L’EXPRESS）对中台军事紧张评论所指出的。

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在这种紧张局势升级的背景下，外交界人士特别关注该地区。 在中国军机最大规模侵入台湾防空识别区后，台湾周六（2日）指责北京，增加紧张压力并蓄意破坏该地区的和平。

北京的武力展示从周五开始，也就是共产主义的中国的周年庆纪念日，中国军机入侵总数达到创纪录的 38 架。 据台湾国防部称，这个周六，记录了中国军机 39 次入侵台湾领空，创下新纪录。

几天前，北京刚指责英国以“心怀鬼胎的”派遣1军舰进入台湾海峡。 几年来，习近平的中国与反对这个亚洲巨人倾向的蔡英文领导的台湾岛之间的互呛语气提高了一个档次的声调。

事情的经过：中国的 22架战斗机、2架轰炸机和1架反潜战机出现在台湾防空识别区（也就是英文缩写称的“Adiz”）的中国人，导致台湾空军的飞机升空，以驱离中国的军机，这是台湾国防部指出的。

根据台湾国防部指出，在周五至周六晚上，第二批 13 架飞机进入台湾防空识别区，使飞机总数达到 38 架，其中包括一架具有核能力的 H-6 轰炸机，接着，周六再度有 20 架中国军机侵入防空识别区。

需要提醒大家的：防空识别区是一个国家出于国家安全原因希望识别和定位飞机的空域。 在这两种情况下，台湾国防部都表示，它卡住干扰了战斗巡逻机，并发出无线电警告要求中国军机掉头离开。

它有何重要性：共产主义中国将今天由民主政权统治的台湾视为其梦想中缺少的一块拼图。 但许多台湾人不再希望重新依附于他们的这位中国大哥，并认为他们已经创建了一个独立的国家——无论是否正式宣布独立。 请注意，台湾有自己的宪法、民主选举出来的领导人和武装部队中大约 300,000 名现役士兵。 多年来，北京一直号召这个叛乱的省份加入其阵营，并不再犹豫传递以武力统一的信息。

中国自2016年台湾总统选出蔡英文以来，就不断加大对台湾的施压；台湾拒绝北京认为台湾是一个中国”的一部分的观点。 从2020年蔡英文连任当选总统可以证明她的讲话是受到一部分台湾人民的支持，

在整个2018年，北京对国际企业的压力施加了压力，强迫他们在他们企业网站上，把台湾标示为中国的一部分，并威胁这些企业，如果他们不遵守照办，就阻止他们在中国做生意。 中国主席习近平在封锁香港之后，承诺要“统一”台湾。

周五（10月1日）的中国军机大规模入侵台湾领空引发了台北特别激烈的抗议。 台湾行政院长苏贞昌在周六上午的新闻发布会上说：“中国一直好战并破坏地区和平，同时进行了许多恐吓行为。” ，他还说：“很明显地，世界和国际社会越来越排斥中国的这些行为。”

目前情况是：今年已经在台湾的防空识别区发现了 500 多起中国军机侵入领空的事件，而去年为 380 起，所以这已是创纪录了。 在乔·拜登 (Joe Biden)当选美国总统的初期，台湾曾报道过中国战机“大举入侵”。 此时也是入住白宫的拜登重申他对台湾“坚如磐石”承诺的机会。 事实上，如果中国对台湾发动袭击，美国将被认为更有可能保卫这个比阿富汗更具战略利益的福尔摩沙台湾。

今年三月，五角大楼印太司令部司令、美国海军上将约翰·阿奎利诺曾警告说，中国入侵台湾“比我们想象的更接近我们”。 去年 9 月，在接受《快讯周刊》采访时，也是军事学者专家的法国国家科学研究中心(CNRS) 研究主任让-皮埃尔·卡贝斯坦 (Jean-Pierre Cabestan) 的看法则比较让大家放心，他说：“然而，中国寻求发动战争的可能性不大，因为随着日本在该区域与日俱增的承诺部署，一种军事力量的平衡正在建立中。而且还要顾及到所有中美武装对抗冲突可能带来核武化的危险。”