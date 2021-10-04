兩岸軍事緊張升級背後的原因

中國通過在台灣海峽地區部署其創紀錄數量的軍用飛機，正在繼續其對這個過去被稱為“福爾摩沙島”的台灣施展恐嚇戰略，北京想把台灣重新收回，完成統一計畫。這是4日法國快訊周刊（L’EXPRESS）對中台軍事緊張評論所指出的。

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在這種緊張局勢升級的背景下，外交界人士特別關注該地區。 在中國軍機最大規模侵入台灣防空識別區後，台灣周六（2日）指責北京，增加緊張壓力並蓄意破壞該地區的和平。

北京的武力展示從周五開始，也就是共產主義的中國的周年慶紀念日，中國軍機入侵總數達到創紀錄的 38 架。 據台灣國防部稱，這個周六，記錄了中國軍機 39 次入侵台灣領空，創下新紀錄。

幾天前，北京剛指責英國以“心懷鬼胎的”派遣1軍艦進入台灣海峽。 幾年來，習近平的中國與反對這個亞洲巨人傾向的蔡英文領導的台灣島之間的互嗆語氣提高了一個檔次的聲調。

事情的經過：中國的 22架戰鬥機、2架轟炸機和1架反潛戰機出現在台灣防空識別區（也就是英文縮寫稱的“Adiz”）的中國人，導致台灣空軍的飛機升空，以驅離中國的軍機，這是台灣國防部指出的。

根據台灣國防部指出，在周五至周六晚上，第二批 13 架飛機進入台灣防空識別區，使飛機總數達到 38 架，其中包括一架具有核能力的 H-6 轟炸機，接着，周六再度有 20 架中國軍機侵入防空識別區。

需要提醒大家的：防空識別區是一個國家出於國家安全原因希望識別和定位飛機的空域。 在這兩種情況下，台灣國防部都表示，它卡住干擾了戰鬥巡邏機，並發出無線電警告要求中國軍機掉頭離開。

它有何重要性：共產主義中國將今天由民主政權統治的台灣視為其夢想中缺少的一塊拼圖。 但許多台灣人不再希望重新依附於他們的這位中國大哥，並認為他們已經創建了一個獨立的國家——無論是否正式宣布獨立。 請注意，台灣有自己的憲法、民主選舉出來的領導人和武裝部隊中大約 300,000 名現役士兵。 多年來，北京一直號召這個叛亂的省份加入其陣營，並不再猶豫傳遞以武力統一的信息。

中國自2016年台灣總統選出蔡英文以來，就不斷加大對台灣的施壓；台灣拒絕北京認為台灣是一個中國”的一部分的觀點。 從2020年蔡英文連任當選總統可以證明她的講話是受到一部分台灣人民的支持，

在整個2018年，北京對國際企業的壓力施加了壓力，強迫他們在他們企業網站上，把台灣標示為中國的一部分，並威脅這些企業，如果他們不遵守照辦，就阻止他們在中國做生意。 中國主席習近平在封鎖香港之後，承諾要“統一”台灣。

周五（10月1日）的中國軍機大規模入侵台灣領空引發了台北特別激烈的抗議。 台灣行政院長蘇貞昌在周六上午的新聞發布會上說：“中國一直好戰並破壞地區和平，同時進行了許多恐嚇行為。” ，他還說：“很明顯地，世界和國際社會越來越排斥中國的這些行為。”

目前情況是：今年已經在台灣的防空識別區發現了 500 多起中國軍機侵入領空的事件，而去年為 380 起，所以這已是創紀錄了。 在喬·拜登 (Joe Biden)當選美國總統的初期，台灣曾報道過中國戰機“大舉入侵”。 此時也是入住白宮的拜登重申他對台灣“堅如磐石”承諾的機會。 事實上，如果中國對台灣發動襲擊，美國將被認為更有可能保衛這個比阿富汗更具戰略利益的福爾摩沙台灣。

今年三月，五角大樓印太司令部司令、美國海軍上將約翰·阿奎利諾曾警告說，中國入侵台灣“比我們想象的更接近我們”。 去年 9 月，在接受《快訊周刊》採訪時，也是軍事學者專家的法國國家科學研究中心(CNRS) 研究主任讓-皮埃爾·卡貝斯坦 (Jean-Pierre Cabestan) 的看法則比較讓大家放心，他說：“然而，中國尋求發動戰爭的可能性不大，因為隨着日本在該區域與日俱增的承諾部署，一種軍事力量的平衡正在建立中。而且還要顧及到所有中美武裝對抗衝突可能帶來核武化的危險。”