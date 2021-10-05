林郑月娥：反制裁法适用香港未有时间表

中国人大常委会将于本月19至23日在北京举行，常委谭耀宗表示，暂未收到通知会继续讨论将中国的《反外国制裁法》纳入香港《基本法》附件三以便在港适用。而行政长官林郑月娥今(5日)早亦表示，现时中央对于将《反外国制裁法》纳入《基本法》附件三的议题没有时间表，未知人大常委会何时会就此展开讨论。 林郑月娥今早出席会议前强调，中央考虑相关议题时，会认真检视香港作为金融中心的地位。

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另一方面，《明报》昨日有政经专栏引述政商界消息分析指，把反制裁法引伸至香港的草案不会再激活，至少在短期内是这样。专栏指出，有关草案已列入8月的人大常委会的会议议程内，却在最后一刻煞停，有此能力的，显然只有「最高层领导人」，而根据一些建制派透露，有中资银行高层在上次会议前曾一同北上向国务院副总理刘鹤陈情，指反外国制裁法一旦实施，将对金融界造成巨大影响，消息估计，该次会面是中央叫停反外国制裁法引伸来港的重要因素；据这名消息人士了解，将反外国制裁法纳入《基本法》附件三已被搁置，不会再启动。

金融界的消息人士则较为保守，估计「短期内」不会启动。他们透露，8月的人大常委会议后，中央官员曾再向不同业界了解关注，知道金融管理局、香港金融官员均有向北京的对口部委和人民银行等央行反映担忧，相信反外国制裁法纳入附件三不会在短时间内再启动。该金融界人士认为，相信中央也不希望因为此例在港实施而把资金推向新加坡。

中国的《反外国制裁法》规定，国务院可将外国个人、组织列入反制裁名单，措施包括不予签证、不准入境、冻结其在中国境内的动产等；任何组织或个人不得协助执行外国对中国公民或组织的限制措施，而任何组织或个人不执行中方的反制措施，亦会被追究法律责任。香港金融界和商界忧虑，一旦反制裁法在香港实施，银行会处于两难局面。