澳门两日4宗确诊3已接种疫苗惹警号：公务员停工在家三日 全民检测 煞停与珠海通关

预防武汉肺炎成绩骄人的澳门，昨(4日)一日内新增三宗武汉肺炎个案，今早又再新增一宗确诊，既属同一群组，且有三人已接种国药疫苗但仍「中招」，令澳门政府大为紧张，即时下令公务员停工三日，留在家中，以减少疾病扩散的风险。而澳门政府的严防死守程度可从昨早发现一个初步呈阳性的样本便已决定进行全民检测可见，是当地两个月内的第三次；而当地与毗邻的珠海原订昨天中午恢复免隔离通关和复课，亦随即被叫停。

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今早新增的患者，是一名42岁越南籍女雇员，与昨日增加的三宗个案中的两名中国内地装修工人在同一单位工作，今日经核酸检测显示结果呈阳性而确诊，令澳门累计个案增至75宗，无人死亡。她和昨日确诊的其中两名患者均已接种国药疫苗，但仍然「中招」。而昨日新增的三宗个案中，第三人是曾到访这二人工作单位的40岁越南籍男外劳。该外劳属密切接触者，隔离期间确诊。当局仍在追踪这三宗个案的感染源头。 在今早再发现多一宗新增个案后，行政公职局按行政长官批示发出指引，免除公共行政工作人员于由今(5日)天至7日期间上班，各部门的领导应采取适当措施，确保经常对公众提供服务的正常运作。另外，获免除上班的工作人员，如非紧急或必要的情况，必须留在家中避免外出。

至于澳门两个月内第三次全民核酸检测，自昨晚9时起进行，参与人数较第二次多，首三小时便有5.6万人前往各检测站采样，较第二次增约三成；及至今早9时，已采样人数已增至14.5万人，当中53%已有检测结果，均呈阴性。澳门当局希望，能在48小时内完成全民检测，最迟亦不会超过三天。

另外，因应确诊个案，原定昨午放宽已接种疫苗人士经澳门入境珠海可免隔离14天的措施暂缓执行，刚复课的部分跨境学生因而未能返回珠海。澳门当局表示，约千名跨境学生中，有六成获在澳门的亲友照顾，其余的，则由当局安排入住青年旅舍。 至于会否因应今次确诊个案而关封患者曾到过的娱乐场所，政府响应说，目前是作动态分析中，需要收集资料及调查患者的活动轨迹等，不排除任何可能。