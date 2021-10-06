拜登：与习近平通话时谈到台湾 同意遵守有关台湾的协议

美国总统拜登星期二(10月5日)说，他与中国国家主席习近平通话时谈到过台湾问题，他们同意遵守“台湾协议”。今天，台湾总统府表示注意到相关谈话，并在第一时间与美方确认。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登在密歇根州宣扬他的开支方案返回白宫时，在白宫南草坪上接受了记者关于台湾的提问。据路透社报道，拜登说：“我跟习谈到了台湾，我们同意我们将遵守台湾协议，我们的情况就是这样。我们清楚表达了，我认为他不应做其它任何事情，只应遵守协议。”

拜登似乎指的是华盛顿长期奉行的“一个中国政策”以及台湾关系法。一个中国政策即华盛顿正式承认北京而不是台北。台湾关系法则明确指出，美国决定与北京而不是台湾建立外交关系，是基于对台湾的未来将通过和平手段来决定的期望。

路透社指出，拜登在白宫向记者发表这番话之际，正值台湾与中国紧张关系升级。

从10月1日中共建立政权周年的国庆日开始，中国在五天内已经派遣149架次军机进入台湾空域。

另外，针对拜登总统没有说明“台湾协议”指的是哪项协议。美国之音询问了白宫国家安全委员会。美国之音的报道称，国安会提供了美国国务院发言人普赖斯在10月3日发出的声明回应。那项声明指出，“美国对中华人民共和国在台湾周边的挑衅性军事活动严重关切，这些活动造成动荡，有误判风险，并损害区域和平及稳定。”这份声明还说：“我们将维持我们在三个公报、《台湾关系法》和六项保证中所陈列的承诺。美国对台湾的承诺牢如磐石，并为维护台海及区域内和平与稳定做出贡献。”

台湾方面的反应，总统府发言人张惇涵今天向媒体表示：“我们有注意到拜登总统的相关谈话，我方并于第一时间与美方确认“，美国政府对台政策不变，美国将持续依据「台湾关系法」及「六项保证」，维持对台湾坚若盘石的承诺。

据中央社指出，张惇涵强调，实际上，从拜登总统上任以来，美国政府便持续以实际行动，履行「台湾关系法」及「六项保证」，展现对台湾的坚定支持。而包括美国政府近日对台海周边局势的严正关切，更再次充分展现，维持区域的和平稳定是区域内所有成员的共同责任。