拜登：與習近平通話時談到台灣 同意遵守有關台灣的協議

美國總統拜登星期二(10月5日)說，他與中國國家主席習近平通話時談到過台灣問題，他們同意遵守“台灣協議”。今天，台灣總統府表示注意到相關談話，並在第一時間與美方確認。

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美國總統拜登在密歇根州宣揚他的開支方案返回白宮時，在白宮南草坪上接受了記者關於台灣的提問。據路透社報道，拜登說：“我跟習談到了台灣，我們同意我們將遵守台灣協議，我們的情況就是這樣。我們清楚表達了，我認為他不應做其它任何事情，只應遵守協議。”

拜登似乎指的是華盛頓長期奉行的“一個中國政策”以及台灣關係法。一個中國政策即華盛頓正式承認北京而不是台北。台灣關係法則明確指出，美國決定與北京而不是台灣建立外交關係，是基於對台灣的未來將通過和平手段來決定的期望。

路透社指出，拜登在白宮向記者發表這番話之際，正值台灣與中國緊張關係升級。

從10月1日中共建立政權周年的國慶日開始，中國在五天內已經派遣149架次軍機進入台灣空域。

另外，針對拜登總統沒有說明“台灣協議”指的是哪項協議。美國之音詢問了白宮國家安全委員會。美國之音的報道稱，國安會提供了美國國務院發言人普賴斯在10月3日發出的聲明回應。那項聲明指出，“美國對中華人民共和國在台灣周邊的挑釁性軍事活動嚴重關切，這些活動造成動蕩，有誤判風險，並損害區域和平及穩定。”這份聲明還說：“我們將維持我們在三個公報、《台灣關係法》和六項保證中所陳列的承諾。美國對台灣的承諾牢如磐石，並為維護台海及區域內和平與穩定做出貢獻。”

台灣方面的反應，總統府發言人張惇涵今天向媒體表示：“我們有注意到拜登總統的相關談話，我方並於第一時間與美方確認“，美國政府對台政策不變，美國將持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，維持對台灣堅若盤石的承諾。

據中央社指出，張惇涵強調，實際上，從拜登總統上任以來，美國政府便持續以實際行動，履行「台灣關係法」及「六項保證」，展現對台灣的堅定支持。而包括美國政府近日對台海周邊局勢的嚴正關切，更再次充分展現，維持區域的和平穩定是區域內所有成員的共同責任。