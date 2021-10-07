香港特首：記者發牌是否嚴苛要求？

香港特首林鄭月娥在《施政報告》中表示，為確保全面維護國家安全，當局會檢視或激活現有法例，就此，政務司司長會統籌打擊假新聞和保障網絡安全等工作。她今早出席電台節目時被問及會否以發牌給記者作為打擊「假新聞」的手段時帶笑反問：「記者發牌是否一些咁嚴苛的要求？所有專業人士都要發牌㗎啦」。但又補充，這不代表港府現時要記者獲得牌照才可採訪。

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與中國內地不同，香港記者毋須獲得官方發牌便可自由採訪，但警方去年9月以2019年的反修例衝突現場有「假記者」為由，取消已實行25年、以香港記者協會和攝影記者協會所發記者證為記者身分證明文件的安排，只承認政府新聞處名單上的新聞機構，其後更傳出「記者官方發牌制度」的消息，多個新聞組織一再堅決反對，認為會嚴重影響採訪和新聞自由。

及至今(7日)早，特首林鄭月娥出席有關施政報告的電台聯播節目時被問及港府打擊假新聞的工作，她轉而談及要立例規管網上發放假消息和仇恨，指社交媒體效力強大，如散播仇恨可能導致會出現極端恐怖主義，令社會安全響起警號。

當被主持人追問會否以向記者發牌作為打擊假新聞的手段時，她表示個人沒有特定立場，但就反問：「記者發牌是否一些咁嚴苛的要求？現在所有專業人士都要考試和發牌架啦！」她又問：「點解香港社會，特別是傳媒朋友，覺得如果記者有某種形式的登記、註冊去認可他們的身分、肯定他們的身分，讓他們在採訪方面更方便，你們會覺得咁不能接受嘅！」

至於保障網絡安全的議題，港府消息人士表示，法律改革委員會將就網絡罪行成立小組研究，有可能以2016年未獲立法會通過的版權修訂條例作基礎，即戲仿、滑稽、評論時事、引用等行為仍會獲得豁免，已可保障言論自由。當局將於本屆政府任期內諮詢公眾。

對於這條俗稱網絡23條的版權修訂條例，當年的關注團體憂慮，即使創作涉及評論時事可獲豁免，也可能觸犯《港區國安法》，使創作大受限制。