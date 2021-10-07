香港特首：记者发牌是否严苛要求？

香港特首林郑月娥在《施政报告》中表示，为确保全面维护国家安全，当局会检视或激活现有法例，就此，政务司司长会统筹打击假新闻和保障网络安全等工作。她今早出席电台节目时被问及会否以发牌给记者作为打击「假新闻」的手段时带笑反问：「记者发牌是否一些咁严苛的要求？所有专业人士都要发牌㗎啦」。但又补充，这不代表港府现时要记者获得牌照才可采访。

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与中国内地不同，香港记者毋须获得官方发牌便可自由采访，但警方去年9月以2019年的反修例冲突现场有「假记者」为由，取消已实行25年、以香港记者协会和摄影记者协会所发记者证为记者身分证明文件的安排，只承认政府新闻处名单上的新闻机构，其后更传出「记者官方发牌制度」的消息，多个新闻组织一再坚决反对，认为会严重影响采访和新闻自由。

及至今(7日)早，特首林郑月娥出席有关施政报告的电台联播节目时被问及港府打击假新闻的工作，她转而谈及要立例规管网上发放假消息和仇恨，指社交媒体效力强大，如散播仇恨可能导致会出现极端恐怖主义，令社会安全响起警号。

当被主持人追问会否以向记者发牌作为打击假新闻的手段时，她表示个人没有特定立场，但就反问：「记者发牌是否一些咁严苛的要求？现在所有专业人士都要考试和发牌架啦！」她又问：「点解香港社会，特别是传媒朋友，觉得如果记者有某种形式的登记、注册去认可他们的身分、肯定他们的身分，让他们在采访方面更方便，你们会觉得咁不能接受嘅！」

至于保障网络安全的议题，港府消息人士表示，法律改革委员会将就网络罪行成立小组研究，有可能以2016年未获立法会通过的版权修订条例作基础，即戏仿、滑稽、评论时事、引用等行为仍会获得豁免，已可保障言论自由。当局将于本届政府任期内咨询公众。

对于这条俗称网络23条的版权修订条例，当年的关注团体忧虑，即使创作涉及评论时事可获豁免，也可能触犯《港区国安法》，使创作大受限制。