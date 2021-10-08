澳前总理阿博特：此刻没有任何事比声援台湾更为紧迫

澳大利亚前总理托尼·阿博特（Tony Abbott）10月8日在台北玉山论坛发表演说。就台海紧张局势，阿博特说， “我不认为美国可以袖手旁观，眼睁睁看著台湾遭吞噬；我认为澳大利亚不应该对一个拥有近2500万人口的民主同伴的命运无动于衷。”他强调，“此刻没有什么比声援台湾更紧迫的事。”

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阿博特5日抵达台北，对台湾展开澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）7日向媒体所说的“私人访问”。就在阿博特抵达台湾之际，台海紧张情势正因为解放军军机创纪录地进入台湾西南防空识别区（ADIZ）而急剧升高。据《卫报》介绍，阿博特在演讲中驳斥了关于澳大利亚官员正在敲响“战鼓”的说法，同时呼吁中国政府“缩减侵略”。

澳大利亚内政部秘书长迈克·佩祖罗(Mike Pezzullo)今年4月在澳中关系紧张加剧的背景下撰文称，“在一个长期紧张和恐惧的世界里，战鼓在敲响，有时微弱而遥远，但有时更加响亮，越来越近。”他表示，“让我们继续不停地寻求和平的机会，同时也再度为战争灾祸做准备。” 佩祖罗称，“凭借我们的决心和力量，凭借我们准备的武器和我们的治国方略，让我们着手减少战争的可能性，但这不能以牺牲我们宝贵的自由为代价。”

阿博特就这一言论指出，“因此，如果在我们的地区可以听到‘战鼓’，正如我们的一位官员所指出的那样，敲响战鼓的不是澳大利亚。我们敲响的唯一鼓声是为了正义和自由--在中国和台湾，所有人都有自由，对他们的生活和未来作出自己的决定。"

据中央社报道，阿博特说，两年前，他曾犹豫是否出席玉山论坛，担心这将挑衅中国。他称，“自那时起，北京已经撕毁了关于香港的‘一国两制’条约。其将一百多万维吾尔人关进集中营。它加强了对本国公民的网络间谍活动，取消了受欢迎的人物以支持对红色皇帝的崇拜，在喜马拉雅山上残忍对待印度士兵，在东部海域胁迫其他声索国，并对台湾进行越来越多的恐吓性飞行。”

阿博特称，“北京将贸易武器化，特别是针对澳大利亚”。他说，“我们的大麦、葡萄酒和煤炭出口都以虚假的理由被阻止（进口）。它的大使馆公布了14项要求，主要是要求我们成为一个朝贡国，这是任何有自尊心的国家都无法接受的。”阿博特称，“这一切的导火索是（澳洲）礼貌地寻求对病毒的起源进行公正的调查。所以今年我在这里得出结论，中国的好战行为都是自己产生的。”

阿博特随后提到了积极因素，包括“中国的经济奇迹”使超过5亿人脱离贫困，让他们在近一代人中从第三世界的经济水平进入中产阶级，“也许是所有历史上规模最大和速度最快的人类幸福的进步。”他称，中国经济速度快速增长也得到了诸如澳洲等国在原材料及不同领域的帮助，并使这些国家受益。他列举，澳大利亚为帮助将中国纳入全球秩序而采取的过往的步骤。

阿博特在担任澳洲总理时，中国签订了第一个与二十国集团成员国签订的自贸协定，即中澳自由贸易协定，部分原因是他认为“这将有助中国与民主国家之间建立信任”。他说，澳洲当时也准备加入由中国领导的亚洲基础设施投资银行。阿博特说，“合作仍然是可能的，信任仍然可以重建”。他称，“经验表明，做一个朋友，你就会有朋友；做一个霸凌者，你只会有客户迫不及待地逃离。”

阿博特称，“澳大利亚与中国没有任何问题。我们欢迎贸易、投资和商业，只是不欢迎进一步被指责为‘粘在中国鞋底上的嚼过的口香糖’。”他还谈到，中国意识到其相对国力可能已达顶峰，加上人口高龄化、经济成长放缓及财政紧缩等因素，“北京很有可能很快就会采取灾难性的行动。”

阿博特说，“我们的挑战是努力确保不可想象的事情仍然不可能发生，而可能的事情不会变成很可能发生的事情。”报道引用阿博特的话说，“台湾的未来应该由台湾人民决定，并也应让北京知道，任何胁迫都将招致无法估量的后果”。

阿博特称，台湾发展是全世界都应钦佩的典范。台湾政权以和平、有序的方式稳步下放，这要归功于历届台湾领导人的巨大成就。从现况来看，“台湾人怎么可能想以当前的生活，换取更贫穷、更不自由的生活方式呢？”

阿博特称，中国行事并不合理，反促成四方安全对话（Quad），连结美国、日本、印度和澳洲。阿博特承认，他“不是军事规划师”，并称如果中国军队不能通过日益激进的灰色地带活动挑起冲突，他预计北京会封锁台湾。

阿博特称，“这将是台湾朋友的关键时刻”。他补充说，“他们是否准备好接受中国的封锁，中国是否准备好拦截前往台湾的船只和飞机？我的直觉是，中国将不愿意这样做，而是会挑战美国及其盟友，让台湾无限期地得到供应。这可能导致全球分裂。”

阿博特说，“美国不能袖手旁观，眼睁睁看著台湾遭吞噬”。他提及，“我认为澳大利亚不应该对一个拥有近2500万人口的民主同伴的命运无动于衷。”他说，“如果期盼一个更美好的世界，此刻没有什么比声援台湾更紧迫的事”，因此他前来，“与这个勇敢而自由的岛屿站在一起”。

在稍后的新闻发布会上，阿博特说，他将带着给澳洲政府一个信息，说明“我们尽一切合理的努力支持台湾”的重要性，因为其正“受到来自其巨大邻国的重大挑战”。据《卫报》报道，阿博特还将台湾描述为一个“美好的国家”，然后又自我纠正说是一个“美好的地方”。这种措辞很敏感，因为澳大利亚像大多数国家一样，与台湾没有正式的外交关系。他说，“很容易落入这些小陷阱，不是吗？”

在演讲后接受《悉尼先锋晨报》和《时代报》采访时，阿博特说，他认为根据与美国和英国合作的三边安全协议（AUKUS）计划建造的任何核动力潜艇都应该能够在台湾海峡巡逻。他说，“我们相信航行自由，在南中国海的航行自由，在台湾海峡的航行自由，在东中国海的航行自由；而且我怀疑，随着我们的海军变得更大和更有能力，这将会增加。”

阿博特说，“我们澳大利亚人不能说这与我们无关，几乎可以肯定的是，如果事情变得更糟，它将与我们有很大的关系。我们越早意识到事情的不祥，并采取适当措施，与其他国家一起让中国知道必须改变其方式。”阿博特告诉这两家报纸的记者称，“虽然我对澳大利亚政府说话。我不能代表澳大利亚政府说话。我将鼓励我们以符合澳大利亚政府政策的方式深化与台湾的接触。”