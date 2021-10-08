澳前總理阿博特：此刻沒有任何事比聲援台灣更為緊迫

澳大利亞前總理托尼·阿博特（Tony Abbott）10月8日在台北玉山論壇發表演說。就台海緊張局勢，阿博特說， “我不認為美國可以袖手旁觀，眼睜睜看著台灣遭吞噬；我認為澳大利亞不應該對一個擁有近2500萬人口的民主同伴的命運無動於衷。”他強調，“此刻沒有什麼比聲援台灣更緊迫的事。”

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阿博特5日抵達台北，對台灣展開澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）7日向媒體所說的“私人訪問”。就在阿博特抵達台灣之際，台海緊張情勢正因為解放軍軍機創紀錄地進入台灣西南防空識別區（ADIZ）而急劇升高。據《衛報》介紹，阿博特在演講中駁斥了關於澳大利亞官員正在敲響“戰鼓”的說法，同時呼籲中國政府“縮減侵略”。

澳大利亞內政部秘書長邁克·佩祖羅(Mike Pezzullo)今年4月在澳中關係緊張加劇的背景下撰文稱，“在一個長期緊張和恐懼的世界裡，戰鼓在敲響，有時微弱而遙遠，但有時更加響亮，越來越近。”他表示，“讓我們繼續不停地尋求和平的機會，同時也再度為戰爭災禍做準備。” 佩祖羅稱，“憑藉我們的決心和力量，憑藉我們準備的武器和我們的治國方略，讓我們着手減少戰爭的可能性，但這不能以犧牲我們寶貴的自由為代價。”

阿博特就這一言論指出，“因此，如果在我們的地區可以聽到‘戰鼓’，正如我們的一位官員所指出的那樣，敲響戰鼓的不是澳大利亞。我們敲響的唯一鼓聲是為了正義和自由--在中國和台灣，所有人都有自由，對他們的生活和未來作出自己的決定。"

據中央社報道，阿博特說，兩年前，他曾猶豫是否出席玉山論壇，擔心這將挑釁中國。他稱，“自那時起，北京已經撕毀了關於香港的‘一國兩制’條約。其將一百多萬維吾爾人關進集中營。它加強了對本國公民的網絡間諜活動，取消了受歡迎的人物以支持對紅色皇帝的崇拜，在喜馬拉雅山上殘忍對待印度士兵，在東部海域脅迫其他聲索國，並對台灣進行越來越多的恐嚇性飛行。”

阿博特稱，“北京將貿易武器化，特別是針對澳大利亞”。他說，“我們的大麥、葡萄酒和煤炭出口都以虛假的理由被阻止（進口）。它的大使館公布了14項要求，主要是要求我們成為一個朝貢國，這是任何有自尊心的國家都無法接受的。”阿博特稱，“這一切的導火索是（澳洲）禮貌地尋求對病毒的起源進行公正的調查。所以今年我在這裡得出結論，中國的好戰行為都是自己產生的。”

阿博特隨後提到了積極因素，包括“中國的經濟奇蹟”使超過5億人脫離貧困，讓他們在近一代人中從第三世界的經濟水平進入中產階級，“也許是所有歷史上規模最大和速度最快的人類幸福的進步。”他稱，中國經濟速度快速增長也得到了諸如澳洲等國在原材料及不同領域的幫助，並使這些國家受益。他列舉，澳大利亞為幫助將中國納入全球秩序而採取的過往的步驟。

阿博特在擔任澳洲總理時，中國簽訂了第一個與二十國集團成員國簽訂的自貿協定，即中澳自由貿易協定，部分原因是他認為“這將有助中國與民主國家之間建立信任”。他說，澳洲當時也準備加入由中國領導的亞洲基礎設施投資銀行。阿博特說，“合作仍然是可能的，信任仍然可以重建”。他稱，“經驗表明，做一個朋友，你就會有朋友；做一個霸凌者，你只會有客戶迫不及待地逃離。”

阿博特稱，“澳大利亞與中國沒有任何問題。我們歡迎貿易、投資和商業，只是不歡迎進一步被指責為‘粘在中國鞋底上的嚼過的口香糖’。”他還談到，中國意識到其相對國力可能已達頂峰，加上人口高齡化、經濟成長放緩及財政緊縮等因素，“北京很有可能很快就會採取災難性的行動。”

阿博特說，“我們的挑戰是努力確保不可想象的事情仍然不可能發生，而可能的事情不會變成很可能發生的事情。”報道引用阿博特的話說，“台灣的未來應該由台灣人民決定，並也應讓北京知道，任何脅迫都將招致無法估量的後果”。

阿博特稱，台灣發展是全世界都應欽佩的典範。台灣政權以和平、有序的方式穩步下放，這要歸功於歷屆台灣領導人的巨大成就。從現況來看，“台灣人怎麼可能想以當前的生活，換取更貧窮、更不自由的生活方式呢？”

阿博特稱，中國行事並不合理，反促成四方安全對話（Quad），連結美國、日本、印度和澳洲。阿博特承認，他“不是軍事規畫師”，並稱如果中國軍隊不能通過日益激進的灰色地帶活動挑起衝突，他預計北京會封鎖台灣。

阿博特稱，“這將是台灣朋友的關鍵時刻”。他補充說，“他們是否準備好接受中國的封鎖，中國是否準備好攔截前往台灣的船隻和飛機？我的直覺是，中國將不願意這樣做，而是會挑戰美國及其盟友，讓台灣無限期地得到供應。這可能導致全球分裂。”

阿博特說，“美國不能袖手旁觀，眼睜睜看著台灣遭吞噬”。他提及，“我認為澳大利亞不應該對一個擁有近2500萬人口的民主同伴的命運無動於衷。”他說，“如果期盼一個更美好的世界，此刻沒有什麼比聲援台灣更緊迫的事”，因此他前來，“與這個勇敢而自由的島嶼站在一起”。

在稍後的新聞發布會上，阿博特說，他將帶着給澳洲政府一個信息，說明“我們盡一切合理的努力支持台灣”的重要性，因為其正“受到來自其巨大鄰國的重大挑戰”。據《衛報》報道，阿博特還將台灣描述為一個“美好的國家”，然後又自我糾正說是一個“美好的地方”。這種措辭很敏感，因為澳大利亞像大多數國家一樣，與台灣沒有正式的外交關係。他說，“很容易落入這些小陷阱，不是嗎？”

在演講後接受《悉尼先鋒晨報》和《時代報》採訪時，阿博特說，他認為根據與美國和英國合作的三邊安全協議（AUKUS）計畫建造的任何核動力潛艇都應該能夠在台灣海峽巡邏。他說，“我們相信航行自由，在南中國海的航行自由，在台灣海峽的航行自由，在東中國海的航行自由；而且我懷疑，隨着我們的海軍變得更大和更有能力，這將會增加。”

阿博特說，“我們澳大利亞人不能說這與我們無關，幾乎可以肯定的是，如果事情變得更糟，它將與我們有很大的關係。我們越早意識到事情的不祥，並採取適當措施，與其他國家一起讓中國知道必須改變其方式。”阿博特告訴這兩家報紙的記者稱，“雖然我對澳大利亞政府說話。我不能代表澳大利亞政府說話。我將鼓勵我們以符合澳大利亞政府政策的方式深化與台灣的接觸。”