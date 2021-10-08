美国防部对是否驻台协训不置可否，呼吁北京遵守和平承诺

外媒报导指出，美军驻台协训至少一年；行政院长苏贞昌（前）8日在立法院受访表示，得道多助，政府始终用尽心力保卫国家主权、全国人民及维护区域和平，也感谢相同价值的国家，大家一起努力。

美国一名不愿披露身份的负责人近日向法新社确认《华尔街日报》此前报道，承认美军确有军事人员在台，协助台湾军队训练已经至少一年。美国国防部并未否认上述消息，但呼吁北京遵守和平解决两岸问题的承诺。

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法新社8日发自华盛顿的报道引述一名不愿披露姓名的美国负责人，确认有两组美国军人在台湾，培训台湾陆军和海军小型分队。一组为美军特种兵，另一组为美国海军陆战队成员。据该名负责人透露，美国特种兵人数不到20人，常规部队的军人数量更少，采用轮调模式。他没有提供这项培训活动开始的具体时间，只表示不到一年。

美国国防部发言人John Supple面对法新社提问表示，他对此不做评论，只强调，美国对台湾的支持，以及美国与台湾的防务关系，均以目前中华人民共和国所代表的威胁一致。他呼吁北京遵守和平解决两岸问题的承诺。

台湾行政院长苏贞昌则就此向法新社发表评论指出，正义的事业总能获得巨大支持。他表示，台湾尽最大努力维护主权，维护地区和平。台湾尽一切所能，也愿意与拥有共同价值观的国家合作。

台湾媒体去年11月曾引述台湾海军指挥部消息，称有美国陆战队及特种部队人员抵台，训练台湾军队的海陆两栖行动。但当时，台美当局都予以否认，只重申双方有在国防领域的合作。

美军去年6月发布的一份视频，罕见地显示有美军人员与台湾军队联合演习，演习行动代号为“Balance Tamper"。

中国近期不断提升对台湾的军事压力，战机闯入台湾空域几乎已成常态。几天前甚至达到单日56战机架次。这种形势推动美方一再重申对台湾的安全承诺，并公开对此表示“十分不安”。美国国务院发言人上周日表示，这些行动引发不安，破坏地区的和平与安全。他并敦促北京停止对台湾的军事、外交、经济压力，停止对台湾的胁迫行为。