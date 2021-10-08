美國防部對是否駐台協訓不置可否，呼籲北京遵守和平承諾

外媒報導指出，美軍駐台協訓至少一年；行政院長蘇貞昌（前）8日在立法院受訪表示，得道多助，政府始終用盡心力保衛國家主權、全國人民及維護區域和平，也感謝相同價值的國家，大家一起努力。

美國一名不願披露身份的負責人近日向法新社確認《華爾街日報》此前報道，承認美軍確有軍事人員在台，協助台灣軍隊訓練已經至少一年。美國國防部並未否認上述消息，但呼籲北京遵守和平解決兩岸問題的承諾。

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法新社8日發自華盛頓的報道引述一名不願披露姓名的美國負責人，確認有兩組美國軍人在台灣，培訓台灣陸軍和海軍小型分隊。一組為美軍特種兵，另一組為美國海軍陸戰隊成員。據該名負責人透露，美國特種兵人數不到20人，常規部隊的軍人數量更少，採用輪調模式。他沒有提供這項培訓活動開始的具體時間，只表示不到一年。

美國國防部發言人John Supple面對法新社提問表示，他對此不做評論，只強調，美國對台灣的支持，以及美國與台灣的防務關係，均以目前中華人民共和國所代表的威脅一致。他呼籲北京遵守和平解決兩岸問題的承諾。

台灣行政院長蘇貞昌則就此向法新社發表評論指出，正義的事業總能獲得巨大支持。他表示，台灣盡最大努力維護主權，維護地區和平。台灣盡一切所能，也願意與擁有共同價值觀的國家合作。

台灣媒體去年11月曾引述台灣海軍指揮部消息，稱有美國陸戰隊及特種部隊人員抵台，訓練台灣軍隊的海陸兩棲行動。但當時，台美當局都予以否認，只重申雙方有在國防領域的合作。

美軍去年6月發布的一份視頻，罕見地顯示有美軍人員與台灣軍隊聯合演習，演習行動代號為“Balance Tamper"。

中國近期不斷提升對台灣的軍事壓力，戰機闖入台灣空域幾乎已成常態。幾天前甚至達到單日56戰機架次。這種形勢推動美方一再重申對台灣的安全承諾，並公開對此表示“十分不安”。美國國務院發言人上周日表示，這些行動引發不安，破壞地區的和平與安全。他並敦促北京停止對台灣的軍事、外交、經濟壓力，停止對台灣的脅迫行為。