蔡英文：台湾不寻求军事对抗 但会全力捍卫自由民主

自台北方面消息，台湾总统蔡英文10月8日出席玉山论坛，并在开幕中致词。她表示，台湾致力与区域内国家合作，防止军事冲突。蔡英文称，台湾不寻求军事对抗，希望与“邻居”在和平、稳定、可预测且互惠等原则下共存，但台湾也会尽全力捍卫自由与民主的生活方式。

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据当地媒体报导，蔡英文周五上午在玉山论坛进行开幕致词，她首先欢迎澳洲前总理阿博特（Tony Abbott）在新冠疫情下仍来台参与，分享对近来全球发展的见解；许多国际领袖也以线上方式参与论坛，展现对自由、法治、人权与自由贸易等民主价值的坚定信仰，以及对台湾的友谊与支持。

蔡英文称，台湾从2016年开始推动“新南向政策”，透过与南亚、东南亚及澳洲、纽西兰等国家的经贸、投资伙伴关係及各领域的交流合作，促进区域繁荣。她说，这段时间以来，台湾已和伙伴国家签订超过80项协定或备忘录，去年也促成16项产业合作协议的签署，并透过企业界在新南向伙伴国家进行投资，同时确保供应链的安全及推动区域发展。她提出，台湾在高科技产业的能力及专业且全球化的劳动力，能在半导体、生技和再生能源等产业协助建立安全的全球供应链，而这些产业比以往任何时候更需要国际合作。

蔡英文说，在全世界努力摆脱疫情、重新站稳脚步的重要时刻，台湾可以在区域和平发展与繁荣中扮演关键角色。她说，印太区域兴起虽提供许多机会，但也伴随新的紧张情势和体制的矛盾，如果处理不当，可能对国际安全和全球经济造成重大影响，因此，台湾也致力与区域间的行为者合作，以确保区域稳定。

蔡英文说，“台湾对区域稳定和安全的贡献不止如此。我们也致力与区域要角合作，防止东海、南海及台湾海峡发生军事冲突。台湾不求军事对抗，希望与周边国家在和平、稳定、可预测且互惠的原则下共存，但台湾也会竭尽全力捍卫我们的自由和民主的生活方式。”

演讲中，蔡英文还感谢理念相近国家透过各种国际机制强调区域和台海和平稳定的重要性。她表示，台湾的面积或许不大，但已证明可在区域中占有重要地位。蔡英文说，“台湾面对外来威胁仍屹立不摇，并成为印太地区不可或缺的成员”。她说，展望未来，台湾的高科技产业，尤其是先进半导体生产，也将有助振兴区域及全球经济。