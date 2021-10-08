陆委会反驳杨洁篪 称台湾非中国内政

中美阿拉斯加对话中方领队，中共政治局委员，中共中央对外事务办公室主任杨洁篪3月18日在开幕式上讲话的情形。

中美外交高层官员6日在苏黎世举行六个小时的会谈当中，谈到了台湾议题。针对中国所发布的涉台立场，台湾陆委会反驳表示，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，台湾更不是中国的内政问题。

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白宫国家安全顾问苏利文6日在瑞士苏黎世会晤中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。白宫发布新闻指出，苏利文向杨洁篪提出一系列美国关切的领域，如关切北京强制性且不公平的经济做法、镇压香港、侵犯新疆人权，以及包括台湾在内，对区域增加的独断行为。

杨洁箎则要求美方，停止利用涉台等问题干涉中国内政，他阐述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏及人权等问题的立场，要求美方尊重中方主权安全发展利益，停止利用上述问题干涉中国内政。

中美双方并达成协议，年底前将举行拜登与习近平两位领袖的在线峰会。

针对中美间的互动，台湾陆委会发言人邱垂正表示，台湾积极关注情势的发展。对于中方发布的涉台立场，陆委会表示，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，台湾更不是中国的内政。中共利用国际场域宣传其一贯主张，并不会改变这个事实。

邱垂正说，北京当局应停止对台湾施压与胁迫，调整对香港、新疆、民主人权，及在区域的高压强制作为。台湾将密切注意情势发展与对两岸关系可能的影响。

台湾外交部发言人欧江安也表示，对于美中高层互动，包括拜登与习近平可能会面的形式与时机，外交部会密切注意相关发展。

不具名的台湾国安人士评估，未来拜习在线峰会势必会提到台湾，但美中之间关于经济、科技及国防，都有矛盾需要化解，台湾不用过度紧张，坚持一贯稳定的基调就可以；美国从前总统特朗普到现在拜登政府，对台战略从模糊逐渐走到清晰，他说，未来台美关系只会更密切。

台湾总统府对这件事没有回应；但驻美代表萧美琴表示，已经安排时间，向美方了解苏利文和杨洁篪这场会议的相关细节。

面对近来中国军机频繁通过台湾防空识别区(ADIZ)东南角，萧美琴表示，武力威胁与挑衅引发华府更多人关注台湾安全，支持台湾的力道也更强；她指出，区域安全攸关包含中国人民在内的全体安全与繁荣，希望所有利害相关者要有共同责任。