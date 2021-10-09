台总统府：中华民国是主权独立国家 民意拒绝一国两制

中国领导人习近平10月9日在北京纪念辛亥革命110周年大会上发表讲话。他提出，“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉”等内容。对此，台湾总统府发言人回应称，“中华民国是主权独立的国家，不是中华人民共和国的一部分；台湾的主流民意很清楚，就是拒绝‘一国两制’，捍卫民主自由的生活方式。”

广告 继续浏览后续

习近平在讲话中称，“我们坚持‘和平统一、一国两制’的基本方针，坚持一个中国原则和‘九二共识’，推动两岸关系和平发展”。他强调，“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。”

据中央社报导，台湾总统府发言人张惇涵就习的相关发言答覆该社记者询问时表示，“中华民国是主权独立的国家，不是中华人民共和国的一部分；国家的未来，掌握在台湾人民的手中。”

张惇涵说，“110年前辛亥革命所奠定的是民主共和，不是威权专制，今天也在台湾实现。香港的现况证明中国背弃‘50年不变’的承诺，也印证‘一国两制’不可行，台湾的主流民意很清楚，就是拒绝‘一国两制’，捍卫我们民主自由的生活方式。”

报导称，张惇涵也向北京当局表示，“维持两岸及区域关系的和平稳定，是区域内所有成员的共同责任。台湾人民期盼的是走向世界，与所有理念相近的国家一起努力，不但要维持和平及促进繁荣发展，也要将进步及良善的价值，推广到全世界。”