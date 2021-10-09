台總統府：中華民國是主權獨立國家 民意拒絕一國兩制

中國領導人習近平10月9日在北京紀念辛亥革命110周年大會上發表講話。他提出，“台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉”等內容。對此，台灣總統府發言人回應稱，“中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分；台灣的主流民意很清楚，就是拒絕‘一國兩制’，捍衛民主自由的生活方式。”

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習近平在講話中稱，“我們堅持‘和平統一、一國兩制’的基本方針，堅持一個中國原則和‘九二共識’，推動兩岸關係和平發展”。他強調，“台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。”

據中央社報導，台灣總統府發言人張惇涵就習的相關發言答覆該社記者詢問時表示，“中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分；國家的未來，掌握在台灣人民的手中。”

張惇涵說，“110年前辛亥革命所奠定的是民主共和，不是威權專制，今天也在台灣實現。香港的現況證明中國背棄‘50年不變’的承諾，也印證‘一國兩制’不可行，台灣的主流民意很清楚，就是拒絕‘一國兩制’，捍衛我們民主自由的生活方式。”

報導稱，張惇涵也向北京當局表示，“維持兩岸及區域關係的和平穩定，是區域內所有成員的共同責任。台灣人民期盼的是走向世界，與所有理念相近的國家一起努力，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。”