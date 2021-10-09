国民党：反对台独、反对一国两制，真正传承辛亥革命精神

10月9日，中国国民党发表新闻稿表示，“明日即将迎来中华民国国庆暨辛亥革命110周年，本党将持续以总理遗志为灯塔，以中华民国主流民意作依归，坚持反对台独、反对‘一国两制’、捍卫中华民国主权与民主自由体制，维护台湾人民安全与区域的和平繁荣。”台湾陆委会当天的新闻稿称，“中华民国在台湾屹立不摇”。

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新闻稿称，“对于中国共产党总书记习近平先生今日于北京纪念辛亥革命110週年时的相关谈话，中国国民党回应指出，国民党人始终捍卫辛亥革命传承至今的历史成果，也就是以五权宪法保障自由人权、实践民主共和、追求公平正义的中华民国，而中国共产党若支持孙中山先生的革命事业，更应该正视中华民国存在、尊重两岸差异与台湾民意，才有机会让两岸重新破冰，共同追求‘天下为公’的理想。”

国民党表示，“辛亥革命是由本党前身的诸多革命团体历经十次起义，‘鼓动风潮，造成时势’，终于成功推翻满清，建立亚洲第一个民主共和国。辛亥革命不只结束封建帝制、带来民族自强的契机，更重要的是推动‘以民为主’、‘以民为国’的共和思想前进。”

国民党强调，“民国肇建以来，历经军阀乱政、外敌侵略与列强环伺的危机，唯有中国国民党始终是继承本党总理孙中山先生的精神，团结各方、抵御外侮、捍卫民主自由精神的领导力量，包括北伐统一、领导全国军民对日抗战以及在战火中持续推动制宪，国民党人奋斗不懈，终于在台湾实践了近代中国第一部成文的共和宪法、成就华人社会民主自由的灯塔及成为传统中华文化的保存地，真正落实了本党总理 孙中山先生与革命先烈们为之奋斗的《三民主义》。”

国民党称，“习总书记引用 孙中山先生名言：‘世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡！’该句原意乃是指民主共和已成世界潮流，今日观之，更有勉励后继者继续追随民主潮流的意涵，既然中国共产党坚定支持孙中山的革命事业，更应可以体察台湾现况、尊重中华民国的生存空间。”

国民党称，“国民党同样期盼，今日中华民国在台湾所落实的自由、民主、法治、人权与均富等孙中山先生为之奋斗的普世价值，有朝一日也能够在大陆实现。‘今日的民主台湾，可以是明日的自由中国’。”

国民党呼吁，“两岸若能在‘求同存异’的现状下，进一步追求‘求同尊异’，透过对等尊严沟通促进民间往来、累积善意互动，才有机会让两岸重新融冰，重返和平的康庄大道，实现孙中山先生‘天下为公’的理想。“

国民党表示，“明日即将迎来中华民国国庆暨辛亥革命110周年，本党将持续以总理遗志为灯塔，以中华民国主流民意作依归，坚持反对台独、反对‘一国两制’、捍卫中华民国主权与民主自由体制，维护台湾人民安全与区域的和平繁荣。”

陆委会的声明称，“当前两岸关系最大症结在于北京方面不愿面对中华民国台湾且不放弃对台用武。对岸一再提出‘一国两制’、‘一中原则’的‘九二共识’等矮化台湾的前提，更以武力威胁台湾接受其错误政治主张与两岸终局，都已遭到台湾民众明确拒绝。中共当局僵化的对台政策没有审时度势，完全缺乏应对国际情势发展与根本漠视台湾人民的疑虑与反对。”

陆委会表示，“台湾的未来与发展，只有2,300万台湾人民有权决定。面对中共从未放弃的野心，蔡总统已多次重申‘不屈服、不冒进’，坚定捍卫国家主权安全，也将持续与友我国家深化合作，致力维护台海和平稳定现状。再次呼吁北京当局放弃侵扰破坏的挑衅举措，以更开放态度认真思考‘和平、对等、民主、对话’的互动关键，才有助两岸关系良性发展。”