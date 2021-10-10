蔡英文双十节讲话提出“四个坚持” 指“不冒进、不会在压力下屈服”

台湾总统蔡英文10月10日在发表“双十节”演说时提到，在两岸关系的立场上，“我们的善意不变、承诺不变，维持现状就是我们的主张”。她表示，两岸解决分歧必须透过平等对话，“我们也会全力阻止现状被片面改变”。

广告 继续浏览后续

蔡英文当天以“共识化分歧，团结守台湾”为题发表演说。据了解，她的演讲内容分为5个部分，包括“团结展现韧性，国际合作防疫；台湾处在民主防线最前缘，面对空前复杂严峻的挑战；在台湾人民的最大公约数上，凝聚团结共识；汇集社会力量，化解重大分歧；光荣自信携手，台湾走向世界。”据中央社报导，蔡英文的讲话全程约24分钟；她在演说时提了中华民国6次、中华民国台湾3次、台湾47次、中国4次。

蔡英文在讲话中称，“这一年来，疫情虽然冲击了内需，但并没有影响到我们的成长动能。”她说，“全球半导体晶片（芯片）的短缺，更凸显了台湾在供应链上的重要性；而印太区域变化中的局势，也让台湾在区域中的关键地位，再次受到瞩目。”

蔡英文说，“台日关系持续深化，欧盟跟我们的关系越来越密切，台美贸易暨投资架构协定（TIFA）复谈了、台湾也向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)递件了，在华府、在东京、在堪培拉，或者布鲁塞尔，台湾议题不再边缘，有越来越多的民主好朋友，愿意站出来挺台湾。”她称，“我们相信自己有能力，和理念相近的伙伴携手，为国际社会做出贡献。台湾的国际形象，不再是亚细亚的孤儿；现在的我们，已经是能够勇敢面对挑战的‘坚韧之岛’。”

蔡英文说，“但是当我们越好，中国给我们的压力就越大。所以，我要提醒所有的国人同胞，我们没有松懈的本钱。”她说，“此时此刻的国际政治，正发生剧烈变化。威权主义的扩张，让全世界支持自由民主价值的国家，都有警觉，而台湾正处在民主防线的最前缘。”她表示，“也因此，随著国际局势的演变，此时此刻的中华民国，正处在72年来最复杂多变的局势当中。我们走的每一步，势必牵动世界未来的走向；世界未来的走向，也必将影响台湾的前途。”

蔡英文说，“印太区域的情势，日趋紧张复杂。北京当局在全面掌控香港，压制民主人士后，也调整了‘改革开放’以来的政经发展方向。”她说，“同时，在南海、在东海，区域的秩序正受到挑战。在台湾的西南空域，共机常态化的活动，严重影响我们的国安及飞安。”蔡英文说，“而民主国家之间，则正努力强化各领域的合作基础，来因应区域和全球的变局。G7、北约、欧盟，以及美日印澳的‘四方安全对话’（Quad），不约而同关注台海的和平与安全，同时也关心印太区域和平稳定的现状，是否会遭到中国片面破坏。”

蔡英文说，“在这里，我要重申，台湾愿意为区域的和平发展，贡献一己之力。在两岸关系的立场上，我们的善意不变、承诺不变，维持现状就是我们的主张，我们也会全力阻止现状被片面改变。”她说，“我也要强调，两岸解决分歧，必须透过平等对话。”

蔡英文指出，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服。我们会持续充实国防，展现自我防卫的决心，确保没有人能逼迫我们走向中国设定的路径。因为中国所设定的路径里头，不会有台湾民主自由的生活方式，更不会有2300万人的主权。”

蔡英文说，“从1949年中华民国立足台湾以来，已经经历72年。这72年来，我们的经济从贫穷到富裕、政治从威权到民主、社会从一元到多元，一步一脚印，成就了今天中华民国台湾的崭新样貌。”她说，“这个今天让世人称赞的样貌，是历经多个世代的人们，共同努力的成果。没有任何一群人可以单独居功，也没有任何一群人曾经置身事外。”演讲中，她提出，“过去这72年的发展历程，让国家样貌有了很大的转变。但在转变之外，我们也有不变的坚持。那就是‘确保主权、捍卫国土’。”

蔡英文说，“这个信念，是让台湾屹立不摇、民主开花结果的重要关键，也是72年来，国军保家卫国、为何而战的基础，更是一代又一代台湾人民的坚持。”她谈到，“这样的坚持，从来都不是一党一派的坚持。今天，国民党的朱立伦主席、民众党的柯文哲主席、时代力量的陈椒华主席，都在现场。”她说，“各位的出席，是台湾民主美丽的风景。政党政治必定有竞争，但只要议题牵涉到国家的尊严，以及人民的未来时，我们就要团结起来，为世世代代的台湾人，守住主权，守住民主自由的生活方式。”

蔡英文说，“所以，我们必须彼此约定，永远要坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志。”

蔡英文表示，“这四个坚持，是台湾人民给我们的底线，也是我们的最大公约数，站在公约数的共同基础之上，我们有责任累积更多的共识，以团结的姿态，来面对未来的挑战。”她称，“我们身上有一个共同的责任，要确保这块土地上的年轻人，可以世世代代，继续自由奔放下去。”

据悉，中国国民党主席朱立伦、民众党主席柯文哲、时代力量主席陈椒华等在野党人士都到场参加了庆祝活动。