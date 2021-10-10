蔡英文雙十節講話提出“四個堅持” 指“不冒進、不會在壓力下屈服”

台灣總統蔡英文10月10日在發表“雙十節”演說時提到，在兩岸關係的立場上，“我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張”。她表示，兩岸解決分歧必須透過平等對話，“我們也會全力阻止現狀被片面改變”。

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蔡英文當天以“共識化分歧，團結守台灣”為題發表演說。據了解，她的演講內容分為5個部分，包括“團結展現韌性，國際合作防疫；台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰；在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識；彙集社會力量，化解重大分歧；光榮自信攜手，台灣走向世界。”據中央社報導，蔡英文的講話全程約24分鐘；她在演說時提了中華民國6次、中華民國台灣3次、台灣47次、中國4次。

蔡英文在講話中稱，“這一年來，疫情雖然衝擊了內需，但並沒有影響到我們的成長動能。”她說，“全球半導體晶片（芯片）的短缺，更凸顯了台灣在供應鏈上的重要性；而印太區域變化中的局勢，也讓台灣在區域中的關鍵地位，再次受到矚目。”

蔡英文說，“台日關係持續深化，歐盟跟我們的關係越來越密切，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）復談了、台灣也向《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)遞件了，在華府、在東京、在堪培拉，或者布魯塞爾，台灣議題不再邊緣，有越來越多的民主好朋友，願意站出來挺台灣。”她稱，“我們相信自己有能力，和理念相近的夥伴攜手，為國際社會做出貢獻。台灣的國際形象，不再是亞細亞的孤兒；現在的我們，已經是能夠勇敢面對挑戰的‘堅韌之島’。”

蔡英文說，“但是當我們越好，中國給我們的壓力就越大。所以，我要提醒所有的國人同胞，我們沒有鬆懈的本錢。”她說，“此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化。威權主義的擴張，讓全世界支持自由民主價值的國家，都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣。”她表示，“也因此，隨著國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中。我們走的每一步，勢必牽動世界未來的走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途。”

蔡英文說，“印太區域的情勢，日趨緊張複雜。北京當局在全面掌控香港，壓制民主人士後，也調整了‘改革開放’以來的政經發展方向。”她說，“同時，在南海、在東海，區域的秩序正受到挑戰。在台灣的西南空域，共機常態化的活動，嚴重影響我們的國安及飛安。”蔡英文說，“而民主國家之間，則正努力強化各領域的合作基礎，來因應區域和全球的變局。G7、北約、歐盟，以及美日印澳的‘四方安全對話’（Quad），不約而同關注台海的和平與安全，同時也關心印太區域和平穩定的現狀，是否會遭到中國片面破壞。”

蔡英文說，“在這裡，我要重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。”她說，“我也要強調，兩岸解決分歧，必須透過平等對話。”

蔡英文指出，“我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑。因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。”

蔡英文說，“從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌。”她說，“這個今天讓世人稱讚的樣貌，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。沒有任何一群人可以單獨居功，也沒有任何一群人曾經置身事外。”演講中，她提出，“過去這72年的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變。但在轉變之外，我們也有不變的堅持。那就是‘確保主權、捍衛國土’。”

蔡英文說，“這個信念，是讓台灣屹立不搖、民主開花結果的重要關鍵，也是72年來，國軍保家衛國、為何而戰的基礎，更是一代又一代台灣人民的堅持。”她談到，“這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持。今天，國民黨的朱立倫主席、民眾黨的柯文哲主席、時代力量的陳椒華主席，都在現場。”她說，“各位的出席，是台灣民主美麗的風景。政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家的尊嚴，以及人民的未來時，我們就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。”

蔡英文說，“所以，我們必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯並吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。”

蔡英文表示，“這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，我們有責任累積更多的共識，以團結的姿態，來面對未來的挑戰。”她稱，“我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。”

據悉，中國國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、時代力量主席陳椒華等在野黨人士都到場參加了慶祝活動。