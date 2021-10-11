法国参议员理查：法国应该协助预防台海爆发战争

法国参议院代表团即将结束对台湾的访问返回法国，在访问期间多次将台湾称为是国家的参议院代表团负责人阿兰·理查在台北接受了法国观点周刊特派记者的采访，理查就中国是否将进攻台湾，台湾驻法代表处是否应该改名以及法国的立场等多个问题表达了他的观点。

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阿兰·理查在访谈开始时首先强调作为法国参议院友台协会主席2018年他曾经应邀率领参议院代表团访问台湾，当时中国方面并没有发表任何评论，而今年的访问是参议院自发组织，却受到中国驻法使馆的百般阻挠。

当被问到作为前国防部长，是否认为台湾在军事上拥有自我保护的能力以及法国应该在台湾问题上持何立场时，理查回答说，从两岸军事实力的对比上来看，台湾出于弱势是显而易见的，关键要看美国届时将作何反应。至于法国，他认为法国应该更加注重预防工作，他解释说，虽然法国的印太战略文件中并没有明确提到台湾，但是，很明显台湾问题位于中心位置，他说，类似的文件中最重要的部分往往是隐而不喻的。另外，他还针对美国，澳大利亚以及英国的组建的奥库斯军事联盟指出，印太地区除了美国与澳大利亚之外，印度与日本也都是举足轻重的国家，应该联合上述国家开展预防性的军事活动，不过，他也承认一旦爆发军事冲突，不同的战术最终会殊途同归。

至于台湾驻海外的代表处是否应该从中华民国改为台湾？对此，理查认为这是台湾自己应该做出的决定，在目前台湾还不具备政治意义上的国家地位的前提下，究竟是作为中华民国，还是台湾，这要等台湾做出自己的决定之后，其他国家才可以考虑是否接受台湾的要求改变称谓，他表示，到目前为止台湾尚未向巴黎提出上述要求，尽管他感觉台湾确实有意这样做。