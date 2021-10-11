法國參議員理查：法國應該協助預防颱海爆發戰爭

法國參議院代表團即將結束對台灣的訪問返回法國，在訪問期間多次將台灣稱為是國家的參議院代表團負責人阿蘭·理查在台北接受了法國觀點周刊特派記者的採訪，理查就中國是否將進攻台灣，台灣駐法代表處是否應該改名以及法國的立場等多個問題表達了他的觀點。

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阿蘭·理查在訪談開始時首先強調作為法國參議院友台協會主席2018年他曾經應邀率領參議院代表團訪問台灣，當時中國方面並沒有發表任何評論，而今年的訪問是參議院自發組織，卻受到中國駐法使館的百般阻撓。

當被問到作為前國防部長，是否認為台灣在軍事上擁有自我保護的能力以及法國應該在台灣問題上持何立場時，理查回答說，從兩岸軍事實力的對比上來看，台灣出於弱勢是顯而易見的，關鍵要看美國屆時將作何反應。至於法國，他認為法國應該更加註重預防工作，他解釋說，雖然法國的印太戰略文件中並沒有明確提到台灣，但是，很明顯台灣問題位於中心位置，他說，類似的文件中最重要的部分往往是隱而不喻的。另外，他還針對美國，澳大利亞以及英國的組建的奧庫斯軍事聯盟指出，印太地區除了美國與澳大利亞之外，印度與日本也都是舉足輕重的國家，應該聯合上述國家開展預防性的軍事活動，不過，他也承認一旦爆發軍事衝突，不同的戰術最終會殊途同歸。

至於台灣駐海外的代表處是否應該從中華民國改為台灣？對此，理查認為這是台灣自己應該做出的決定，在目前台灣還不具備政治意義上的國家地位的前提下，究竟是作為中華民國，還是台灣，這要等台灣做出自己的決定之後，其他國家才可以考慮是否接受台灣的要求改變稱謂，他表示，到目前為止台灣尚未向巴黎提出上述要求，儘管他感覺台灣確實有意這樣做。