馬英九質疑蔡英文想改變國號

台灣前總統馬英九昨天批評現任總統蔡英文讓「中華民國」消失。他說，最近蔡英文投稿美國外交事務雙月刊，署名是「台灣總統」（President of Taiwan），中華民國（R.O.C.）不見了，她質疑蔡英文，當的是哪一國的總統？慶祝的是哪一國的國慶？

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馬英九昨天參加國民黨舉辦的國慶節升旗典禮致詞時說，一個國家元首在國際著名期刊說錯國名，全世界都看到，這是很嚴重的事。他說，前總統李登輝任內也曾投書這份刊物，署名是「中華民國總統」；他自己擔任總統8年，4次投書美國媒體，一律都署名「中華民國總統」。他質疑，為什麼李登輝跟他都做得到，蔡英文卻做不到？蔡英文想改變國號嗎？

馬英九進一步指出，蔡政府這種態度，其實有跡可循。外交部長吳釗燮最近在美國演講時，提到政府正在推動「正名」時說過，希望台灣能「使用真正的名字」。駐美代表蕭美琴也早已把自己的官銜改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US）。馬英九質問，他們這樣做，是蔡英文指示辦理的嗎？

馬英九更指出，蔡政府執政5年多來，每逢國慶，身為主角的中華民國就好像變成配角，也只剩下台灣、公元紀年與雙十圖騰，而不見中華民國。今年的國慶logo，甚至只剩下「台灣國慶節」，他質問蔡英文，如果這麼討厭中華民國，為什麼不辭職下台呢？

另外，當各界慶祝中華民國生日時，駐德大使謝志偉卻在國慶節當天舉着印有「台灣獨立」四個大字的旗幟，拍照片貼在臉書。國民黨青年團前總團長呂謦煒痛批，謝志偉無視中華民國，根本已經不適任！

還有，蔡英文在國慶談話提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，外界質疑這種說法形同「兩國論」，容易引起北京往非善意方向解讀。

馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，從外交部長吳釗燮赴美演講提到政府正在推動正名、駐美代表蕭美琴把官銜改為「台灣駐美大使」，到今年國慶logo只剩下「台灣國慶節」，再加上蔡英文昨天國慶談話清楚說出 「兩國論」框架，這一連串作為，絕不是即興之作，這等同打破蔡政府過去所說的「不冒進、不挑釁」、「維持現狀」的說法都是謊言。

這顯示蔡英文在剩下的任期內，並沒有打算跟對岸對話的善意，這將讓兩岸關係更複雜兇險。