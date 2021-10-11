马英九质疑蔡英文想改变国号

台湾前总统马英九昨天批评现任总统蔡英文让「中华民国」消失。他说，最近蔡英文投稿美国外交事务双月刊，署名是「台湾总统」（President of Taiwan），中华民国（R.O.C.）不见了，她质疑蔡英文，当的是哪一国的总统？庆祝的是哪一国的国庆？

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马英九昨天参加国民党举办的国庆节升旗典礼致词时说，一个国家元首在国际著名期刊说错国名，全世界都看到，这是很严重的事。他说，前总统李登辉任内也曾投书这份刊物，署名是「中华民国总统」；他自己担任总统8年，4次投书美国媒体，一律都署名「中华民国总统」。他质疑，为什么李登辉跟他都做得到，蔡英文却做不到？蔡英文想改变国号吗？

马英九进一步指出，蔡政府这种态度，其实有迹可循。外交部长吴钊燮最近在美国演讲时，提到政府正在推动「正名」时说过，希望台湾能「使用真正的名字」。驻美代表萧美琴也早已把自己的官衔改为「台湾驻美大使」（Taiwan Ambassador to the US）。马英九质问，他们这样做，是蔡英文指示办理的吗？

马英九更指出，蔡政府执政5年多来，每逢国庆，身为主角的中华民国就好像变成配角，也只剩下台湾、公元纪年与双十图腾，而不见中华民国。今年的国庆logo，甚至只剩下「台湾国庆节」，他质问蔡英文，如果这么讨厌中华民国，为什么不辞职下台呢？

另外，当各界庆祝中华民国生日时，驻德大使谢志伟却在国庆节当天举着印有「台湾独立」四个大字的旗帜，拍照片贴在脸书。国民党青年团前总团长吕謦炜痛批，谢志伟无视中华民国，根本已经不适任！

还有，蔡英文在国庆谈话提到「中华民国与中华人民共和国互不隶属」，外界质疑这种说法形同「两国论」，容易引起北京往非善意方向解读。

马英九基金会执行长萧旭岑认为，从外交部长吴钊燮赴美演讲提到政府正在推动正名、驻美代表萧美琴把官衔改为「台湾驻美大使」，到今年国庆logo只剩下「台湾国庆节」，再加上蔡英文昨天国庆谈话清楚说出 「两国论」框架，这一连串作为，绝不是即兴之作，这等同打破蔡政府过去所说的「不冒进、不挑衅」、「维持现状」的说法都是谎言。

这显示蔡英文在剩下的任期内，并没有打算跟对岸对话的善意，这将让两岸关系更复杂凶险。