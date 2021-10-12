哈佛大学暑期中文学习项目“哈佛北京书院”改与台大合作

据哈佛大学校报《哈佛深红报》10月7日报导，原来设置在北京语言大学的“哈佛北京书院”将从2022年开始改为与台湾大学合作，并且改名“哈佛台北书院”。哈佛大学中国语文课程主任刘力嘉教授表示，中国方面提供的环境与条件不符所需，因此决定将哈佛强化中文的课程迁往台湾。

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《哈佛深红报》7日披露了哈佛与中国方面合作的中文学习计划发生改变的消息。据刘力嘉介绍，该项目之所以决定迁往台北，是因为感觉到中国大陆合作机构北京语言大学“缺乏友好性”。报导称，近年来，“哈佛北京书院”在获得他们所需的教室和宿舍方面开始出现困难。刘力嘉指出，例如，北京语言大学没有为所有学生提供单一的宿舍，而是要求该项目将学生分成两个不同质量的宿舍，或者找到一个能让他们的学生在一起的酒店。“鉴于他们提供的条件，我们真的无法以我们希望提供给学生的质量来运行这个项目，”刘说。

根资料介绍，“哈佛北京书院”是北京语言大学与哈佛大学联合创办的暑期中文学习项目。在九周的时间中，该项目安排了中文强化课程、语伴辅导、中国文化讲座、社会实践调查、中国家庭交流、文化游览等学习和交流活动。自2005年创办以来，该项目已有1300名左右来自美国大学的学生参加。

此外，由于美国独立纪念日恰好发生在“哈佛北京书院”的项目期间，哈佛的学生总会在7月4日这天举行简单的聚会活动，大家聚在一起吃吃披萨，或者唱美国国歌。但是北京语言大学从2019年起却表示，哈佛的师生不可在美国国庆日这天举行任何与节日有关的聚会。刘力嘉介绍称，“我们被告知，我们的学生不允许唱（美国国）歌，不允许庆祝。”

《哈佛深红报》指出，“哈佛北京书院”将从明年起迁往台北，并以“哈佛台北书院”的新名称与台湾大学合作。刘力嘉表示，虽然哈佛的国外进修中文计划合作对象有变，但学生的权益与学习不受影响。她还提到，此前美国国家安全教育计划下辖的“语言旗舰学习计划”，同样把设在北京的机构迁往台湾地区。哈佛校方强调，哈佛的海外中文课程虽然从北京搬到台北，但是课程内容同样严格，哈佛的同学更可以住在台大附近的现代化学生宿舍，并且探索充满活力与多元的当地文化。

对此，哈佛大学费正清中国研究中心教授柯伟林（William C. Kirby）回应称，这只是由于后勤问题导致，并否认哈佛将退出中国大陆。他表示，他负责的“哈佛上海中心”和其他与华合作机构正如常运作。他说，“现在不是哈佛大学退出与大陆交往的时候。实际上，哈佛仍在寻求各种可能性深化双方合作。”