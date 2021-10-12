民主党没人参选立法会 选举势将单一化 料投票意欲亦减

香港新一届立法会选举的提名期由本月三十日开始，现时可以肯定民主党不会派员参选，其他民主党派亦意兴阑珊，预料新一届立法会将是建制派人士天下。事实上，一项民意调查显示，五成三的民主派支持者受访时表明，反对民主派参选，而无论是否民主派支持者，只有少于1%受访者认为民主派参选人能全部通过资格审查。

广告 继续浏览后续

根据民主党就12月立法会选举订定的甄选机制，有意参选者须在昨(11日)晚6时前报名，但在报名期限结束时，没有收到党员提交报名表格。至于有意参选的八九民运工人领袖韩东方，则因未能取得足够的党内提名票而未能报名。韩东方1991年获中国批准保外就医，前往美国治疗后辗转抵港，于97年回归前获发香港身份证，2010年加入民主党。

民主党早前订明，有意出选者需获所属地区支部20人及另外四个地区支部各5人，即共40人提名，方可报名，之后再经会员大会决定。韩东方表示，他取得的提名票不足十张。

曾发表支持政府言论并在退出民主党后另组政党「新思维」的狄志远重申，拟派三至四人参选立法会，他估计，民主党放弃参选会不利选举气氛，亦对该党决定感到可惜。

在民主党肯定无人参选之前，公民党主席梁家杰已在8月表明，该党「选举政治之路已经行尽」；而民协则会在后天(14日)召开会员大会决定，但由于参与民主派初选人士亦被当局指为以非法手段干扰或破坏港府依法履职，违反《港区国安法》中的颠覆国家政权罪，再加上禁止党员参选可能被指违反选举条例，有消息人士称，民协很大机会仿效民主党，通过以较为严谨的党内甄选门坎作应对。

而在本月8日，香港民意研究所公布一项有逾六千人参与的电邮民调结果，发现有53%的民主派支持者反对民主派参选新立法会，较支持参选的受访者多一倍；非民主派支持者则较多人支持民主派参选，以致综合而言，反对和支持参选的比例接近，约为三成七。

但有一点是民主派支持者和非支持者的看法是一致的，就是民主派人士参选难以全部通过资格审查，有上述估量者的受访者比例，在两组均少于1%；另一方面，认为「全部不能通过」的受访者，平均有17%。主流意见则是「大部分不能通过」，有45%受访者持此意见。

立法会换届选举将于12月19日举行，两周的提名期会在11月12日截止。竞逐90个议席的参选人，除须取得由建制派把持的选举委员会五个界别各二至四人提名外，还须经警队国家安全处等机构审核，再通过资格审查委员会才可成为候选人，意味民主派若不能获得北京「开绿灯」，将难以参选。