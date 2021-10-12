黎智英及前《苹果》等七人被控勾结外国势力 押后12月底再讯

壹传媒创办人黎智英及其公司六名高层人员，包括前行政总裁张剑虹、前《苹果日报》副社长陈沛敏、总编辑罗伟光、执行总编辑林文宗、笔名卢峯的主笔冯伟光和笔名李平的主笔杨清奇，涉嫌违反《港区国安法》的案件，今(12日)早分三案在西九龙裁判法院提讯，署理总裁判官罗德泉应控方申请，将案件押后至12月28日再提讯，以进行交付高等法院审理程序，其间须继续在狱中服刑或还柙，不得保释。这是七名前《苹果》东主及高层首次同庭应讯。

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因参与未经批准的游行而在狱中服刑的73岁被告黎智英，今早被指在去年7月王今年2月期间，串谋潜逃台湾被捕的李宇轩、「揽炒巴」刘祖廸等人勾结外国势力，以及协助李宇轩逃离香港，遭检方控以勾结及串谋勾结外国势力危害国家安全罪，以及串谋作出一项或一连串倾向并妨碍司法公正的作为等三项控罪。

另外，张剑虹等六名前《苹果》人员各被控一项串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。控罪指他们于去年7月至今年4月3日期间，在香港与壹传媒创办人黎智英及其他人一同串谋，请求外国或者境外机构、组织、人员对香港特区或者中国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动。

七阿被告应讯时，不时向旁听者点头致意或挥手。提讯结束后，众被告离开被告栏时，旁听人士纷纷站立，有人大叫打气说话：「撑住呀」、「加油」、「我哋与你哋同行呀！」。