台湾高雄“城中城”大楼今凌晨大火酿46死41伤

台湾高雄盐埕区“城中城”大楼14日凌晨大火酿46死41伤，是台湾近30年死伤第2多的单一建筑物火灾。高雄警方初步调查指事故不排除有人为因素。中国大陆官方傍晚以国台办与海协会官方名义向事故罹难民众表达深切哀悼。

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据中央社今天报道说，高雄盐埕区城中城大楼火灾事故，造成46人死亡、41人轻重伤，是继1995年台中卫尔康餐厅大火后，台湾死伤第2多的单一建筑物火灾，也是高雄史上最严重火灾。

根据高雄市政府工务局建管处资料，城中城大楼1981年完工，屋龄40年，是一栋地上12楼、地下2楼商办大楼，原本规划1到4楼是商场、5到6楼电影院、7到11楼办公室、12楼餐厅，并未规划住家。

城中城曾因影城、商家进驻，风光一时，但随着商圈转移，随之没落。市府建管处指出，2002年后，就未再作商场使用，没有公安申报纪录。

大楼没落后，所有权人自行将房屋变更使用，隔成住家或套房出租，地上1楼至5楼废弃中，7楼至11楼约120户，不少住户属于行动不便的弱势或边缘户，也因缺乏管理，大楼实际住户难以统计。

报道称，城中城今天凌晨2时许不明原因起火，火势从1楼向上蔓延，多楼层严重烧毁，建筑物老旧，室内杂物堆放多，救灾行动困难。消防人员评估，火势约在1楼至6楼，7楼以上大多是被浓烟灌进，造成严重死伤。

经过消防人员13小时抢救，由于住户多为弱势长辈，逃生不易，共计造成46人死亡、41人轻重伤，罹难者平均年龄62岁，死亡人数也刷新此前高雄火警死亡人数最多的九龙大楼24死纪录，也是台湾史上死伤第2多的单一建筑物火灾。

1989年5月16日晚上7时许，位于盐埕区新兴街、大公路的“九龙大楼”发生火警，许多住户都往顶楼逃生，但因有住户在屋顶设置鸽舍，把通往屋顶的通道用铁门阻挡，造成许多人挤在楼梯间无法逃生，最后酿成24人死。

九龙大楼也成为高雄最有名的凶宅、鬼楼，灵异事件频传，影响当地房价，九龙大楼也因产权复杂，至今无法都更。城中城大楼产权也相当复杂，除非被市府委请专业单位评估危楼须拆除，否则修复路迢迢，恐成当地梦魇。

中央社说，台湾史上单一建筑物死亡人数最多的火灾，发生在1995年2月15日台中市中港路上的卫尔康西餐厅，晚间7时许因一楼吧台炊具附近的瓦斯管线破裂，瓦斯遇火源瞬间引燃周围可燃材料，正值晚餐时间加上当时员工训练不足，未能有效疏散人潮，逃生通道又遭封死，阻断逃生路线，酿成64人死亡。

就高雄“城中城”社区大火酿46人死亡，高雄市长陈其迈说，事故不排除有人为因素。针对火警疑与租客、女性友人争吵有关传闻，警方以证人身分约谈这对男女等4人，询问后已请回。

高雄市盐埕区“城中城”社区今天凌晨大火，警消在火警后调阅附近监视器画面发现有可疑人影在起火前经过现场。陈其迈在接受媒体联访时表示，事故不排除有人为因素。

对此，高雄市政府警察局长黄明昭下午接受媒体访问时指出，警方已请包括住户、目击者等4人说明案情，但尚未厘清火警是否与人为纵火有关及起火原因。

针对外传现场一名男子凌晨疑与女性友人争执骑机车离去后没多久就起火，对此，盐埕警分局人员告诉中央社记者，这些都是现场媒体询问附近民众的传言，目前约谈的4人都是以证人身分被请到警局厘清案情。

盐埕警分局人员表示，这4人分别是居住在“城中城”9楼的一名运将，也就是被监视器拍到的，但已排除运将与火灾有关；另还有1楼二手电器行老板、1楼男性租客及其女性友人。4人在询问后，皆已请回。

高雄城中城凌晨大火，造成46死、41轻重伤。高雄市消防局长李清秀表示，主要有5项致命关键造成，包括发生在凌晨、住户多长辈、低楼层玻璃帷幕、梯间堆满杂物、原商业使用楼层建材装潢不符合防焰消防标准。

李清秀接受中央社记者访问表示，此次城中城火警罹难者，多为浓烟呛伤所致，但会造成如此严重伤亡，主要归纳有5项致命关键，包括火警发生在凌晨2时多，大楼住户几乎都已熟睡，来不及应变逃生。

此外，大楼内住户多是较弱势的长辈，也导致在火警发生时，他们逃生能力较差；这栋大楼1到6楼原为商业使用，以玻璃帷幕为主要建材，火灾发生时高温，以致燃烧更快，导致火势迅速窜升至高楼层。

另大楼的梯间又堆满陈年杂物，以致逃生不便；本来是住商混合，但民国91年后，就不再有商业使用，里面堆置物、建材、装潢也不符合防焰和消防标准，燃烧起来后，玻璃帷幕与挑高，让火场形同火炉。

高雄市盐埕区城中城大楼大火，造成至少46人死亡，高雄市长陈其迈晚间率市府首长向市民鞠躬致歉，他说，市府不会回避责任，会组调查小组检讨改进。

城中城大楼今天凌晨近3时发生大火，火势一发不可收拾，清晨5时多控制火势，但还一度复燃，消防人员进入火场逐层逐户抢救搜索住户，截至下午4时，搜救任务告一段落，统计共造成至少46人死亡、41人受伤。

陈其迈晚上6时召开说明记者会，并在记者会上，两度率3位副市长及警察局、卫生局等相关局处首长，一同为此次火警造成重大伤亡，向市民、伤患、罹难者和罹难者家属鞠躬致歉。

据中央社说，针对高雄城中城大火造成严重伤亡，中国大陆官方傍晚表示，大陆有关方面高度关切，国台办与海协会向事故罹难民众表达深切哀悼，并向受伤民众和相关人员家属表达诚挚慰问。陆方表达的上述慰问，是以“大陆方面”的名义发布，而非“中国大陆国务院台湾事务办公室”（国台办）及发言人名义，但仍由国台办向媒体转达。