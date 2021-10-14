美亚太助卿在国务院会见台驻美代表萧美琴 中国使馆提“严正交涉”

台湾驻美代表萧美琴12日前往美国国务院，与新任亚太助理国务卿康达举行了会晤。中国驻美国大使馆于当地时间13日以发言人名义在官网发表新闻稿，表示已就此向美方提出“严正交涉”。

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中方新闻稿开头便提及，美国国务院有关官方推特13日发布国务次卿费南德兹（Jose Fernandez）与康达（Daniel Kritenbrink）会见萧美琴的照片及推文，还有美方邀请台湾陆军司令徐衍璞赴美等事。中国认为美方上述言行严重违反“一个中国原则”和中美三个联合公报规定，“对外发出极为错误和不负责任的信号。中方坚决反对、强烈谴责，已向美方提出严正交涉。”新闻稿并表示，中方奉劝美方趁早抛弃“以台制华”的幻想。“任何挑战一个中国原则和中方核心利益的言行，必将遭到中方坚决回击。美方不要幻想一边寻求中方支持配合，一边恣意妄为在台湾问题上挑战中方红线。中方绝不吃这一套。”新闻稿称，中方敦促美方以实际行动落实中美元首通话精神，兑现承诺，为中美关系重回健康稳定发展轨道创造条件。

拥有27年外交资历、精通中文的美国国务院亚太助卿康达（Daniel Kritenbrink）9月24日就任，上任不到三周就与萧美琴会晤。中央社报道称，两人就台美、区域议题深谈1小时。康达会后表示，美国对台承诺坚若磐石，他期待与萧美琴合作进一步强化美台关系。康达6月15日出席国会人事听证会时曾表示，美台关系“至关重要”。若提名获准，他将进一步发展与民主伙伴台湾的强健关系，也会致力履行台湾关系法下义务，协助台湾自我防卫。

对于这次会晤，台驻美代表处表示，康达与萧美琴深谈1小时，讨论台美双边与区域等双方关切议题，互动极为友善和正面，充分展现美国总统拜登政府高度重视台美关係，积极鼓励双边各层级交流的政策立场。萧美琴当天也与主管经济成长、能源与环境的美国国务次卿费南德兹会面，谈论包含召开第2届“台美经济繁荣伙伴对话”等台美经济议题。双方虽都未透露会面地点，但依研判应也是在国务院内。

媒体日前还报导，台湾陆军司令徐衍璞近期率领小型访团赴美。台国防部长邱国正12日说，这并非密访，而是按照年度期程进行的交流工作，在行前他已接获报告，这是年度性的必要碰面场合。

据报道，过去受到美国对台交往准则限制，台湾官员或驻美代表处人员多不得进入国务院大楼，但近几年已解禁。萧美琴去年7月与今年2月也曾赴国务院，分别与时任亚太助卿史达伟（David Stilwell）、代理亚太助卿金成（Sung Kim）会面。