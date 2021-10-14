美亞太助卿在國務院會見台駐美代表蕭美琴 中國使館提“嚴正交涉”

台灣駐美代表蕭美琴12日前往美國國務院，與新任亞太助理國務卿康達舉行了會晤。中國駐美國大使館於當地時間13日以發言人名義在官網發表新聞稿，表示已就此向美方提出“嚴正交涉”。

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中方新聞稿開頭便提及，美國國務院有關官方推特13日發布國務次卿費南德茲（Jose Fernandez）與康達（Daniel Kritenbrink）會見蕭美琴的照片及推文，還有美方邀請台灣陸軍司令徐衍璞赴美等事。中國認為美方上述言行嚴重違反“一個中國原則”和中美三個聯合公報規定，“對外發出極為錯誤和不負責任的信號。中方堅決反對、強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。”新聞稿並表示，中方奉勸美方趁早拋棄“以台制華”的幻想。“任何挑戰一個中國原則和中方核心利益的言行，必將遭到中方堅決回擊。美方不要幻想一邊尋求中方支持配合，一邊恣意妄為在台灣問題上挑戰中方紅線。中方絕不吃這一套。”新聞稿稱，中方敦促美方以實際行動落實中美元首通話精神，兌現承諾，為中美關係重回健康穩定發展軌道創造條件。

擁有27年外交資歷、精通中文的美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）9月24日就任，上任不到三周就與蕭美琴會晤。中央社報道稱，兩人就台美、區域議題深談1小時。康達會後表示，美國對台承諾堅若磐石，他期待與蕭美琴合作進一步強化美台關係。康達6月15日出席國會人事聽證會時曾表示，美台關係“至關重要”。若提名獲准，他將進一步發展與民主夥伴台灣的強健關係，也會致力履行台灣關係法下義務，協助台灣自我防衛。

對於這次會晤，台駐美代表處表示，康達與蕭美琴深談1小時，討論台美雙邊與區域等雙方關切議題，互動極為友善和正面，充分展現美國總統拜登政府高度重視台美關係，積極鼓勵雙邊各層級交流的政策立場。蕭美琴當天也與主管經濟成長、能源與環境的美國國務次卿費南德茲會面，談論包含召開第2屆“台美經濟繁榮夥伴對話”等台美經濟議題。雙方雖都未透露會面地點，但依研判應也是在國務院內。

媒體日前還報導，台灣陸軍司令徐衍璞近期率領小型訪團赴美。台國防部長邱國正12日說，這並非密訪，而是按照年度期程進行的交流工作，在行前他已接獲報告，這是年度性的必要碰面場合。

據報道，過去受到美國對台交往準則限制，台灣官員或駐美代表處人員多不得進入國務院大樓，但近幾年已解禁。蕭美琴去年7月與今年2月也曾赴國務院，分別與時任亞太助卿史達偉（David Stilwell）、代理亞太助卿金成（Sung Kim）會面。