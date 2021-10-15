中港法治齐倒退 全球排98和19位 香港「基本人权」更插水至第54位

世界正义工程（World Justice Project）最新的全球法治指数显示，中国及其治下的香港的得分和排名均告下跌，中国在139个国家和地区中排名98位，较去年大跌十位；而香港则下跌三位至排名第19位，当中，因实施《港区国安法》和新选举制度而备受批评的香港，其「基本人权」和「约束政府权力」的得分和排名均告大幅下滑，排名分别跌至全球第54位和第45位。

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世界正义工程昨(14日)晚公布2021年全球法治指数，全球排名头五位分别是丹麦、挪威、芬兰、瑞典及德国；亚太区头五位依次是新西兰、澳洲、日本、新加坡和香港。

香港法治在区内虽然仍在前列，但得分较去年微降0.01分，排名亦下跌三位至全球第19位，而跌幅最大的，当数八大评分项目中的「基本人权」和「约束政府权力」，两者同得0.61分，均较前大跌0.04分，亦令香港的人权排名倒退十六位至全球第54位，较多米尼加共和国（第52位）、秘鲁和格鲁吉亚（第50位）更低；至于「约束政府权力」方面，排名亦倒退十四位至全球第45位，较卢旺达和南非等地更低，遑论与区内竞争对手新加坡相比，新加坡在这两项的排名均较香港好，分别排第32和第38位。

在余下六个评分大项中，跌幅较多的是「公民正义」，下跌0.3分，只得0.75分；另外，「开放政府」和「刑事正义」的得分亦微跌0.01分，而得分不变的，只有「秩序和保安」(全球第5位)、「清廉」(第9位)、及「执法」(第13位)三项。

中国方面，法治总得分为0.48分，继续低于0.5分的「合格」线，当中以「基本人权」得分最低，只有0.27分，全球排名第136位，即「尾四」；次低的是「约束政府权力」，只有0.31分，排名第133位，即全球倒数第八位；而得分最高的「秩序和保安」(0.81分)，排名亦只是第36位。