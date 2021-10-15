台湾导演蔡明亮拍“良夜不能留”记录香港之变 盼东方明珠别蒙尘

尽管不幸发生“城中城”大楼恶火带走46条人命，今年的高雄电影节仍然在10月15日登场，开幕片包括台湾导演蔡明亮的记录短片“良夜不能留”，记录2019年“反送中运动”期间香港所发生的变化，蔡明亮期盼东方明珠不要蒙尘，未来更好。

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据中央社报道：高雄电影节15日在高雄市立图书馆总馆开幕，现场活动开始前，全场闭眼默哀1分钟，哀悼高雄前一天“城中城”大楼恶火带走的46条人命，也向41位轻重伤员致以关爱。

蔡明亮导演在出席活动时谈到他的新作品“良夜不能留”时表示，2019年底连续2年受邀到香港开唱，有感于反送中条例，看见原本应该是蓝侬牆的陆桥上，有著满满标语被撕掉痕迹，让他格外有感触，决定自己拿起摄影机记录当下的香港。

蔡明亮表示，香港的转变对他而言很有感，因为“港、台两地文化上的交流，主要是电影和流行歌曲，他说：“我是吃这个奶水长大的，我（对香港）有很亲密的感觉。这环境跟以前不一样，看到这街景是很有感触的”。

蔡明亮表示，当时将摄影机架在路边记录下当时的香港，20分钟的片长放进14颗镜头。因对香港的转变太有感触，拍摄时，蔡明亮说不自觉地哼出同名老歌“良夜不能留”的旋律，“如果仔细看影片，能听到哼歌的声音”。

对于“良夜不能留”在高雄电影节亚洲首映，蔡明亮强调作品无关政治，他说：“我拍下我所见到的、我所看到的，没有演员也没有剧情的作品，希望有人看到。” 蔡明亮认为短片是一种关心，也是种叹息，“香港是个重要的城市，给我们滋养，不知道发生什麽事”。