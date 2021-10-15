联合国再有专家促撤港国安法 批损学术自由兼政治化学生 暗令撑中国政府

继联合国人权专家因支联会前副主席邹幸彤被捕而要求废除《港区国安法》之后三日，再有教育事务等三名专家要求撤回或修改国安法，指港府改革通识课程、要求学生拥抱中国人身分，是将学生政治化；而把教师以言入罪亦令港人言论和学术自由受损。

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最新致函中国常驻联合国代表团的联合国人权理事会三名特别报告员，分别是教育特别报告员Koumbou Boly Barry、保护言论自由权特别报告员Irene Khan，及和平集会和结社自由权特别报告员Clement Nyaletsossi Voule。他们表明，对当局就国安法采取的措施表达「深切关注」，认为国安法已经令媒体自我审查，以致一些具批判性的言论难以在公众讨论中出现；寒蝉效应亦令表达自由受损。他们更忧虑，港府为防师生激进而采取太多的纪律限制、包括修改公民教育科在内的课程增删、令中学生政治化等，会损害港人接受教育的权利、表达自由及学术自由。

三名专家特别指出，对香港而言，要求港人拥抱中国人身份，隐含要求他们支持中国政府，这可能影响学生发展个人信念、意识形态及个人意见。为此，他们促请中国采取必要行动，修改或撤回国安法。

在长11页的信函中，专家们罗列外界就国安法在教育等自由倒退案例的关注，包括指国安法第38条令海外批评全球师生也受法例规管，以致海外大学亦要改例，容许学生匿名交论文或功课；国安法第9条过于宽泛，以致当局可以保护国安为名而采取广泛的行动；第10条令校方要在课程加入国安内容，甚至要跟随官方搞国安教育日；修改通识课程为「公民与社会发展科」；大学教授戴耀廷被解雇及被捕；有老师因课堂播放香港民族党召集人陈浩天片段而被吊销教师资格修改通识科课程等。

专家特别指出，根据中国亦有签署的《经济、社会、文化权利国际公约》，教育应「加强对人权和基本自由的尊重」，而受教育本身既是人权，也是实践其他人权的重要渠道，只有师生均可享受学术自由，包括免于恐惧地自由表达，才能确保得享教育权利。

专家针对国安法能否与国际人权公约和经社文公约的要求兼容，以致令学术自由得到保障的原则提出11项质疑，例如国安法第38条订明非港人在海外触犯国安法内容亦须面对刑责，如何符合经社文公约第15条的规定，当中订明，人人有「享受科学进步及其应用之惠」及「缔约国确认鼓励及发展科学文化方面国际接触与合作之利」。另外，专家又质疑特首能否平衡作为香港各大学的校监，却要委任警队国安处负责人的角色扮演。其次，专家又要求中国解释，警队国安处去年11月在中大校园拘捕示威学生的资料及原因、国安法如何确保学生、学者及传媒行使言论、表达、结社及和平集会的自由，以及免受威胁与起诉。

信函在8月13日发出，但中国在信件发出六十日内仍未作出回应，于是报告员按程序在昨(14日)天公开信件。这是联合国专家自2019年以来第九次根据联合国人权理事会程序致函中国，关注香港的人权状况。