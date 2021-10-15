聯合國再有專家促撤港國安法 批損學術自由兼政治化學生 暗令撐中國政府

繼聯合國人權專家因支聯會前副主席鄒幸彤被捕而要求廢除《港區國安法》之後三日，再有教育事務等三名專家要求撤回或修改國安法，指港府改革通識課程、要求學生擁抱中國人身分，是將學生政治化；而把教師以言入罪亦令港人言論和學術自由受損。

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最新致函中國常駐聯合國代表團的聯合國人權理事會三名特別報告員，分別是教育特別報告員Koumbou Boly Barry、保護言論自由權特別報告員Irene Khan，及和平集會和結社自由權特別報告員Clement Nyaletsossi Voule。他們表明，對當局就國安法採取的措施表達「深切關注」，認為國安法已經令媒體自我審查，以致一些具批判性的言論難以在公眾討論中出現；寒蟬效應亦令表達自由受損。他們更憂慮，港府為防師生激進而採取太多的紀律限制、包括修改公民教育科在內的課程增刪、令中學生政治化等，會損害港人接受教育的權利、表達自由及學術自由。

三名專家特別指出，對香港而言，要求港人擁抱中國人身份，隱含要求他們支持中國政府，這可能影響學生髮展個人信念、意識形態及個人意見。為此，他們促請中國採取必要行動，修改或撤回國安法。

在長11頁的信函中，專家們羅列外界就國安法在教育等自由倒退案例的關注，包括指國安法第38條令海外批評全球師生也受法例規管，以致海外大學亦要改例，容許學生匿名交論文或功課；國安法第9條過於寬泛，以致當局可以保護國安為名而採取廣泛的行動；第10條令校方要在課程加入國安內容，甚至要跟隨官方搞國安教育日；修改通識課程為「公民與社會發展科」；大學教授戴耀廷被解僱及被捕；有老師因課堂播放香港民族黨召集人陳浩天片段而被吊銷教師資格修改通識科課程等。

專家特別指出，根據中國亦有簽署的《經濟、社會、文化權利國際公約》，教育應「加強對人權和基本自由的尊重」，而受教育本身既是人權，也是實踐其他人權的重要渠道，只有師生均可享受學術自由，包括免於恐懼地自由表達，才能確保得享教育權利。

專家針對國安法能否與國際人權公約和經社文公約的要求兼容，以致令學術自由得到保障的原則提出11項質疑，例如國安法第38條訂明非港人在海外觸犯國安法內容亦須面對刑責，如何符合經社文公約第15條的規定，當中訂明，人人有「享受科學進步及其應用之惠」及「締約國確認鼓勵及發展科學文化方面國際接觸與合作之利」。另外，專家又質疑特首能否平衡作為香港各大學的校監，卻要委任警隊國安處負責人的角色扮演。其次，專家又要求中國解釋，警隊國安處去年11月在中大校園拘捕示威學生的資料及原因、國安法如何確保學生、學者及傳媒行使言論、表達、結社及和平集會的自由，以及免受威脅與起訴。

信函在8月13日發出，但中國在信件發出六十日內仍未作出回應，於是報告員按程序在昨(14日)天公開信件。這是聯合國專家自2019年以來第九次根據聯合國人權理事會程序致函中國，關注香港的人權狀況。