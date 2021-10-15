邱国正：中华民国绝不启战但台湾战机也非塑料

中国战机频频穿越台湾防空识别区东南角引发国际关注，台湾的国防部长邱国正14日在立法院表示，战争要「师出有名」，中华民国绝对「不启战」，中共欠缺这个名，台湾如果有任何动作，让对方以此为名、为借口，他说，「我们招架不住」；但他也说，中共一旦有军事动作，台湾的战机不是塑料机摆着不动的，不会毫无反应。

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邱国正昨天列席立法院外交及国防委员会报告台海情势受到媒体高度关注，进党立委王定宇质询问到，国军强调绝不发动「第一击」，是象征性说法，或真的不开第一枪？邱国正说，中华民国绝对「不启战」，不引起战端，一旦遭到军事威胁动作逼迫，就要应战；对方要「首战即终战」是不可能的，发起战争，「有完没完，不是单方面说了能决定」。

邱国正也说，台湾的战机不是塑料机摆着不动的，不会毫无反应，对方一有动作，国军会掌握，共军的后续动作是分析的重要征候，如果有更多兵力在集结，战争就可能启动。但台湾绝不挑起这个战争。

至于国台办宣称解放军台海周边演训是针对「台独」分裂活动和外部势力干涉，是「正义之举」。邱国正说，「炮弹一响不分颜色」，对军方而言，放眼台澎防卫作战、维护国家安全，让百姓在民主自由的情况下生活，军方义不容辞。

另外台湾陆委会主委邱太三也表示，最近中国大量战机穿越台湾防空识别区东南角，这已经达到「准战争」状态布局，但台湾都有掌握。

为什么说是「准战争状态布局」？邱太三解释，以前都是以一到两架侦察机为主，但最近却有可以发动电子攻击的歼16、轰6、苏恺30等主力战斗机，还有其他预警机，这种机种的配置，的确对台湾造成相当大的压力。

到底大陆是什么用意呢？邱太三说，除了正值大陆「十一」及两岸情势因素，美国当时在台湾东南侧进行六国联合军演，包括美国里根号、卡尔文森号两个航母战斗群，及英国伊丽莎白号，共带了200多架战斗机，相较中共的156架次，仍有一定数量的差距，从时间点观察，显然有其针对性。

邱太三还说，当时其实已经有两架美国军机，飞进了可以发射飞弹攻击解放军港口的射程内，解放军却没有在第一时间发现，对中国大陆来讲，更兹事体大。