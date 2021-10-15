邱國正：中華民國絕不啟戰但台灣戰機也非塑料

中國戰機頻頻穿越台灣防空識別區東南角引發國際關注，台灣國防部長邱國正14日在立法院表示，戰爭要「師出有名」，中華民國絕對「不啟戰」，中共欠缺這個名，台灣如果有任何動作，讓對方以此為名、為借口，他說，「我們招架不住」；但他也說，中共一旦有軍事動作，台灣的戰機不是塑料機擺着不動的，不會毫無反應。

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邱國正昨天列席立法院外交及國防委員會報告台海情勢受到媒體高度關注，進黨立委王定宇質詢問到，國軍強調絕不發動「第一擊」，是象徵性說法，或真的不開第一槍？邱國正說，中華民國絕對「不啟戰」，不引起戰端，一旦遭到軍事威脅動作逼迫，就要應戰；對方要「首戰即終戰」是不可能的，發起戰爭，「有完沒完，不是單方面說了能決定」。

邱國正也說，台灣的戰機不是塑料機擺着不動的，不會毫無反應，對方一有動作，國軍會掌握，共軍的後續動作是分析的重要徵候，如果有更多兵力在集結，戰爭就可能啟動。但台灣絕不挑起這個戰爭。

至於國台辦宣稱解放軍台海周邊演訓是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是「正義之舉」。邱國正說，「炮彈一響不分顏色」，對軍方而言，放眼台澎防衛作戰、維護國家安全，讓百姓在民主自由的情況下生活，軍方義不容辭。

另外台灣陸委會主委邱太三也表示，最近中國大量戰機穿越台灣防空識別區東南角，這已經達到「准戰爭」狀態布局，但台灣都有掌握。

為什麼說是「准戰爭狀態布局」？邱太三解釋，以前都是以一到兩架偵察機為主，但最近卻有可以發動電子攻擊的殲16、轟6、蘇愷30等主力戰鬥機，還有其他預警機，這種機種的配置，的確對台灣造成相當大的壓力。

到底大陸是什麼用意呢？邱太三說，除了正值大陸「十一」及兩岸情勢因素，美國當時在台灣東南側進行六國聯合軍演，包括美國里根號、卡爾文森號兩個航母戰鬥群，及英國伊麗莎白號，共帶了200多架戰鬥機，相較中共的156架次，仍有一定數量的差距，從時間點觀察，顯然有其針對性。

邱太三還說，當時其實已經有兩架美國軍機，飛進了可以發射飛彈攻擊解放軍港口的射程內，解放軍卻沒有在第一時間發現，對中國大陸來講，更茲事體大。