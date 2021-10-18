陈同佳赴台自首后续：潘母邀陈周三政总外致电投案

涉嫌在台湾杀害女友潘晓颖潜逃回香港的疑犯陈同佳，因洗黑钱罪在港服刑出狱近两年，至今未兑现其愿赴台自首的承诺。潘晓颖的母亲10月18日再次通过媒体发放录音，要求陈同佳履行承诺，赴台投案。

广告 继续浏览后续

潘母称，她将于20日早上11时，在香港政府总部门外召开记者会，并邀请保安局长邓炳强、圣公会教省秘书长管浩鸣、陈同佳及其父母等人出席。潘母提出，希望当面问个明白，并要求陈同佳即场致电投案。据悉，协助陈同佳的管浩鸣已回应指，陈同佳已知道有关邀请，但不会出席，他并未交代不出席的原因。

据《明报》报导，潘母表示，台湾政府早已公开投案的联络电话，并给予香港警方、管浩鸣、陈同佳及其父母，但陈同佳一直没有投案，“还诸多借口，有电话他们又不去打”。

潘母说，周三会准备一个电话，当中有投案电话号码，“给杀人凶手陈同佳，当全香港人面前即场打这个电话投案”，正如他出狱当日，在管浩鸣牧师陪同下当着全香港人面前许下会投案的承诺。

潘母说，早前表示很害怕会遭陈同佳杀害，认为需要警方保护，但至今警方未联络或关注其人身安全。报导指，陈同佳出狱后的监护人管浩鸣回应称周三不会出席。他说，“相信大家都清楚台湾方面暂时不同意签发入境证给（陈）同佳回台自首。台湾律师在早前已代表同佳向有关部门表示回台自首的意愿，暂时未有进一步消息。”

《明报》向港府保安局查询局长邓炳强周三是否会到政总与潘晓颖母亲对话，局方称稍后会回覆潘母。据港台报导，港府保安局亦指，香港现时没有法例容许政府强行将陈同佳送到台湾，现时解决事件的主导权在台湾当局。