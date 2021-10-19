科兴：接种第三针「可能是必须的」 数以亿计人可能受影响

中国科兴控股生物技术有限公司研发的新冠疫苗四个多月前已生产至少6亿剂让中国和全球四十个国家及地区人士接种，当中，香港便有158.4万人完成接种两剂科兴疫苗，但科兴近日引述智利的研究数据指，接种第三针科兴疫苗，对有症状感染者的保护效果可由56%提高至80.2%；其发言人在港府的专家开会前向《明报》表示，接种第三针「可能是必须的」，若接种者完成接种至今已超过6个月，接种第三剂的提高保护效果不大。

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截至昨(18日)晚，香港有434.7万人完成接种疫苗，接种率是六成半；当中，两成三是接种科兴疫苗的。卫生防护中心辖下的联合科学委员会下周三（27日）便会开会讨论接种第三针疫苗的问题，若联委会建议港人须接种第三针，则已完成接种科兴的158.4万人便可能要在短期内接种第三针，但即使如此，部分人接种第三针可能作用亦不大。

香港在本年2月26日开始疫苗接种计划，到联委会开会时，与接种第一剂的时间刚好相距8个月，与完成接种两剂的时间亦相距7个月，而科兴的研究数据显示，第三针与第二针相隔6至12个月接种，效果没有显着差异。

科兴过往的研究显示，与第二针相隔28日至8个月接种第三针，抗体水平显着升高，安全性良好；另外，第二、三针若相隔6、9和12个月接种，保护效果便没有区别。发言人称，综合上述研究，第三针应与第二针至少相隔28天接种，在相隔6至12个月接种的效果没有显着差异。以此推论，在5月后完成接种科兴的港人，接种第三针才可能受惠。

科兴有向中国和全球近四十个国家及地区供应新冠疫苗，截至5月31日，科兴已向上述地方提供超逾6亿剂的疫苗，中国官媒6月公布有关数据时更声称，上述剂量已超出接种克尔来福(CoronaVac)疫苗的4.3亿多剂，指科兴疫苗正在践行“全球公共产品“的使命。

另外，香港昨(18日)新增五宗武肺输入个案，令累积确诊人数增至12299人。新患者分别从英国、菲律宾、尼日利亚、加纳和卡塔尔抵港，他们均已接种至少一剂疫苗，没有病征，但全部验出印度变异病毒的L452R病毒株。