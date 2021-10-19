跨境理财通今开通 中港澳46家银行投入 促进人民币国际化

容许个人投资者买卖中港和澳门投资产品的「粤港澳大湾区跨境理财通」计划，今(19日)早开通，中国内地、香港及澳门等地共有46家银行成为首批开办「跨境理财通」服务的金融机构，有部分银行客户今早已开设相关户口，首批获批的汇丰和中国银行香港分行均认为，跨境理财通将进一步加快人民币国际化进程；后者更指出，计划同时有助提升香港国际资产管理中心的地位。

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汇丰香港财富管理及个人银行业务主管伍杨玉如今早在服务开通时表示，估计初期会以由中国内地市民购买香港投资产品的「南向通」，其需求会较「北向通」多，因为香港有助内地投资者面向全球，以及内地开户亦较方便。

根据监管机构公布，三地中，以深圳获批开办跨境理财通的银行数目最多，有20家，大部份会开展「南向通」及「北向通」业务，但邮储银行深圳分行、东亚（中国）、大新银行（中国）和星展中国只开展南向业务。

香港获批的19家银行，汇丰、渣打及中银香港等发钞银行均上榜，当中，有6家开办南、北向跨境业务，东亚、大新及星展香港只进行南向通业务。金融管理局总裁余伟文表示，由于此项业务容许维数众多的零售投资者首次进行跨境投资，会密切留意运作情况，适时优化措施和更新提供服务的银行名单。 澳门方面，获批的银行有7家，大部分是中资在当地的银行，包括中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、招商永隆银行澳门分行、中国工商银行(澳门)，以及澳门国际银行。