回应两岸战争机率 陈明通：蔡英文任内都不会有事

台湾国安局长陈明通10月20日在立法院接受国民党立委质询时表示，两岸在一年内发生战争的机率很低，“一、二、三年内，在总统蔡英文任内都不会有事”。

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据中央社报导，陈明通周三在接受国民党立委、前主席江启臣质询时表示，美国总统拜登和中国国家主席习近平计划年底前举行线上峰会，但根据国安局情报，不会出现（美中）第四公报。国民党立委陈以信提问，美国与中国间是否有不为人知的私下协议。

陈明通回答称，根据国安局掌握的情报，基本上是没有。他称，但现在美中关系已经回不去了，双方进行的是自由民主与专制竞逐，因此国安局从结构面判断及研析，双方不会有第四公报。江启臣提问，美国对台湾的“战略模糊”策略是否改变，陈明通说，“安全战略上很清晰，但政治议题上还是一贯模糊”。江启臣问，这是台湾的解读还是美方曾私下明确表示态度，陈明通对此指出，美方一直公开提到对台湾的支持“rock-solid”（坚若磐石）。

江启臣称，陆委会主委邱太三曾提到，现在两岸是“准战争”布局状态。他询问陈明通目前两岸的状态是什么、政府有无定调是否为“准战争”状态。陈明通回应称，“我不用这名词，但尊重邱太三的看法”。报导指，陈明通提及，因为国安局是情蒐情研的单位，现在国际社会自由民主阵营对抗极权专制国家的态势很明显，在这系统下，台湾有很重要地缘政治关系，安全议题上美方也越来越清晰，甚至近期有三艘航空母舰来台附近，“这是二次世界大战以来不曾有过的”。

陈明通称，两岸问题不是只有两岸，是亚太崛起的强权挑战既有的霸权，看问题不要过度集中在两岸，而忘了全世界的布局。另就台国防部长邱国正日前表示，现在两岸局势是他从军40年来最严峻的时刻，国民党立委曾铭宗询问陈明通，台湾是否近期就要面对战争。报导指，陈明通回答说，两岸在一年内发生战争机率很低，但就怕有例如新冠疫情等突发事件，所以台湾要密切注意，如果没有这个因素，“一、二、三年内，总统蔡英文任内都不会有事”。