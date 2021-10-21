何佩珊任海关关长 112年来首位女性出任

何佩珊創逾百年歷史，成為首位女關長，小圖為其局長丈夫曾國衛，但曾最教人矚目的是他受訪時身反的習近平肖像。

中国国务院今（21日）早公布，任命海关副关长何佩珊升任关长，接替退休的原关长邓以海，是海关自1909年成立以来首位女关长，亦是历来首位由纪律部队晋升至最高级别职位的女首长，与身为政制及内地事务局局长的丈夫曾国卫，齐齐成为中央任命官员。

广告 继续浏览后续

何佩珊的升任，从侧面反映女性在香港公共事务中举足轻重，根据行政长官林郑月娥去年的说法，香港自1997年回归以来，公务员团队中的女性比例已从32%升至38%，而现任19位最高级别的常任秘书长中，女性占了13位。

提名何佩珊出任关长的行政长官林郑月娥就国务院的任命表示，服务海关三十年的何佩珊，具备管理和领导才能，深信她能带领海关迎接挑战。

何佩珊获任命后，早上与海关的工会和协会代表会面，交代日后路向。当中，香港海关人员总会主席陈绍裘表示，今次是继邓以海之后，第二次由内部晋升关长，而非像过往般由政务主任(AO)空降当关长，该会对此表示欢迎，望日后可以维持此做法，至于是否由女性出任，并不重要，只要是「有能者居之」便可，而何关长绝对有此能力，而她自当上助理关长后，一直与工会有紧密沟通，了解前线工作，并声言日后会特别注重解决前线的需要，工会对此都表示欢迎。

现年53岁的何佩珊，1991年进入海关服务，2016年时，破格跳过总监督级别，直接晋升为助理关长；2019年1月再晋升为副关长，早前已有传媒引述消息指，她会成为香港首名纪律部队出身的「一姐」；而时任关长邓以海被传媒提问时虽没有正面回应，但表示，港府一直按既定程序任命部门首长，但如出现女关长，将有利鼓舞同事士气。

至于卸任关长邓以海，林郑月娥赞扬他工作成绩卓越，祝愿他退休后生活愉快。不过，未经证实的消息指，现年57岁的邓以海，「极有机会」接替明年中退休的白韫六，接掌廉政公署。