欧洲议会高票通过首份对台“政治关系与合作”报告

欧洲议会10月21日以580票赞成、26票反对、66票弃权，压倒性通过了首份“欧盟-台湾政治关系与合作”报告。报告呼吁欧盟强化与台湾经贸和科技合作关系，并“强调台湾海峡的军事冲突不仅会造成影响欧洲利益的重大经济混乱，而且会严重破坏该地区基于规则的秩序，以及以人权、民主和法治为核心的民主治理”等建议内容。

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欧洲议会周三对报告内容进行辩论期间，欧委会执行副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）代表欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）发言表示，欧盟需要加强与台湾的合作、确保台湾民主自由，并指希望台湾成为《欧洲芯片法案》的重要伙伴。

维斯塔格在讲话中说，“我们欧洲人对维护台湾海峡的现状存有利益。欧盟鼓励各方进行对话，避免采取任何可能加剧海峡周边紧张局势的单边行动。这对该地区的和平与稳定以及欧盟的利益来说是关键。我们将继续在与中国的接触中公开表达关切，并加强与志同道合的伙伴，如七国集团的协调。”

维斯塔格说，“正如报告所说，欧盟有兴趣在‘一个中国’政策的框架内，加强与台湾的关系和合作。台湾是一个志同道合的伙伴，欧盟将继续支持其基于民主、法治和人权的治理体系，支持其开放社会和市场经济。欧盟还将继续加强人与人之间的关系。”

维斯塔格称，“欧盟是台湾最大的外国投资者，并通过在台北举行的欧洲投资论坛等举措来吸引台湾投资者。去年，台湾对欧盟的投资翻了一番。欧盟是现实的和务实的：我们希望在尊重欧盟的‘一个中国’政策的基础上进一步接触。”

欧洲议会周四投票通过该报告后发表声明表示，“议会呼吁在欧盟的‘一个中国’政策指导下与台湾建立更紧密的关系，同时对台湾海峡两岸的持续紧张局势发出警告。”声明称，“欧洲议会议员称赞台湾是欧盟在印太地区的重要合作伙伴和民主盟友，在该地区主要地缘政治行为体之间的竞争加剧的情况下，有助于维护基于规则的秩序。”

该报告就欧盟与台湾关系提出了36项具体建议， 指示欧洲议会主席将这些建议转达给欧洲理事会、欧委会、欧盟外交与安全政策高级代表以及台湾政府。欧洲议会指出，报告为新的双边投资协定奠定基础，“为了加强合作，欧洲议会通过的文本强调，迫切需要为欧盟-台湾双边投资协定（BIA）启动‘影响评估、公众咨询和范围界定工作’。议员们强调了欧盟和台湾之间贸易和经济关系的重要性，包括与多边主义和世界贸易组织、5G等技术、公共卫生以及半导体等关键物资的基本合作有关的事项。”

声明称，“报告对中国继续对台湾进行军事好战、施压、攻击性演习、侵犯领空和造谣运动表示严重关切。欧洲议会议员敦促欧盟做更多工作来解决这些紧张局势，以保护台湾的民主，以及该岛作为欧盟重要合作伙伴的地位。”声明称，“议会坚持认为，中台关系的任何改变都不能是单方面的，也不能违背台湾公民的意愿。它还发出严正提醒，欧洲的繁荣和亚洲的安全之间有着直接的联系，如果冲突扩大到经济问题之外，会对欧洲造成什么后果。”

声明称，“最后，议员们建议将欧洲经贸办事处的名称改为‘欧盟驻台湾办事处’，以反映欧盟与台湾关系的广泛范围。”欧洲议会议员、特别报告员韦默斯（Charlie Weimers）说，“欧洲议会关于欧盟-台湾关系的第一份报告表明，欧盟已经准备好提升与我们的关键伙伴台湾的关系。欧盟委员会现在必须加强欧盟与台湾的关系，并寻求与台湾建立全面的强化伙伴关系。必须在今年年底前开始与台湾当局就双边投资协定（BIA）进行影响评估、公众咨询和范围界定的工作，为深化我们的经济关系的谈判做准备。”