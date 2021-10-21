歐洲議會高票通過首份對台“政治關係與合作”報告

歐洲議會10月21日以580票贊成、26票反對、66票棄權，壓倒性通過了首份“歐盟-台灣政治關係與合作”報告。報告呼籲歐盟強化與台灣經貿和科技合作關係，並“強調台灣海峽的軍事衝突不僅會造成影響歐洲利益的重大經濟混亂，而且會嚴重破壞該地區基於規則的秩序，以及以人權、民主和法治為核心的民主治理”等建議內容。

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歐洲議會周三對報告內容進行辯論期間，歐委會執行副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）代表歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）發言表示，歐盟需要加強與台灣的合作、確保台灣民主自由，並指希望台灣成為《歐洲芯片法案》的重要夥伴。

維斯塔格在講話中說，“我們歐洲人對維護台灣海峽的現狀存有利益。歐盟鼓勵各方進行對話，避免採取任何可能加劇海峽周邊緊張局勢的單邊行動。這對該地區的和平與穩定以及歐盟的利益來說是關鍵。我們將繼續在與中國的接觸中公開表達關切，並加強與志同道合的夥伴，如七國集團的協調。”

維斯塔格說，“正如報告所說，歐盟有興趣在‘一個中國’政策的框架內，加強與台灣的關係和合作。台灣是一個志同道合的夥伴，歐盟將繼續支持其基於民主、法治和人權的治理體系，支持其開放社會和市場經濟。歐盟還將繼續加強人與人之間的關係。”

維斯塔格稱，“歐盟是台灣最大的外國投資者，並通過在台北舉行的歐洲投資論壇等舉措來吸引台灣投資者。去年，台灣對歐盟的投資翻了一番。歐盟是現實的和務實的：我們希望在尊重歐盟的‘一個中國’政策的基礎上進一步接觸。”

歐洲議會周四投票通過該報告後發表聲明表示，“議會呼籲在歐盟的‘一個中國’政策指導下與台灣建立更緊密的關係，同時對台灣海峽兩岸的持續緊張局勢發出警告。”聲明稱，“歐洲議會議員稱讚台灣是歐盟在印太地區的重要合作夥伴和民主盟友，在該地區主要地緣政治行為體之間的競爭加劇的情況下，有助於維護基於規則的秩序。”

該報告就歐盟與台灣關係提出了36項具體建議， 指示歐洲議會主席將這些建議轉達給歐洲理事會、歐委會、歐盟外交與安全政策高級代表以及台灣政府。歐洲議會指出，報告為新的雙邊投資協定奠定基礎，“為了加強合作，歐洲議會通過的文本強調，迫切需要為歐盟-台灣雙邊投資協定（BIA）啟動‘影響評估、公眾諮詢和範圍界定工作’。議員們強調了歐盟和台灣之間貿易和經濟關係的重要性，包括與多邊主義和世界貿易組織、5G等技術、公共衛生以及半導體等關鍵物資的基本合作有關的事項。”

聲明稱，“報告對中國繼續對台灣進行軍事好戰、施壓、攻擊性演習、侵犯領空和造謠運動表示嚴重關切。歐洲議會議員敦促歐盟做更多工作來解決這些緊張局勢，以保護台灣的民主，以及該島作為歐盟重要合作夥伴的地位。”聲明稱，“議會堅持認為，中台關係的任何改變都不能是單方面的，也不能違背台灣公民的意願。它還發出嚴正提醒，歐洲的繁榮和亞洲的安全之間有着直接的聯繫，如果衝突擴大到經濟問題之外，會對歐洲造成什麼後果。”

聲明稱，“最後，議員們建議將歐洲經貿辦事處的名稱改為‘歐盟駐台灣辦事處’，以反映歐盟與台灣關係的廣泛範圍。”歐洲議會議員、特別報告員韋默斯（Charlie Weimers）說，“歐洲議會關於歐盟-台灣關係的第一份報告表明，歐盟已經準備好提升與我們的關鍵夥伴台灣的關係。歐盟委員會現在必須加強歐盟與台灣的關係，並尋求與台灣建立全面的強化夥伴關係。必須在今年年底前開始與台灣當局就雙邊投資協定（BIA）進行影響評估、公眾諮詢和範圍界定的工作，為深化我們的經濟關係的談判做準備。”