澳洲指为渗透干预 亲中商人黄向墨以别名当选选委 助北京推爱国者治港

澳洲和英国传媒报道，中澳贸易战期间被怀疑是中国共产党影响力人士、遭澳洲政府首次引用《反外国干政法》来取消其居留权的中国富商黄向墨，原来已改用「黄畅然」为名，以「等额选举」的方式成为香港的选举委员，日后可能晋身为立法会议员，并有权在特首选举中投票和提名立法会议员参选人。

广告 继续浏览后续

由北京为香港制造的新选举制度，选委会权力大争，但从组成上已令北京可直接或间接控制的席位已有500个，占1500人的选委会的三分之一，而一些亲建制报章更估计，计及过往一直紧跟北京意向投票的功能组别选民，北京的影响力可以高达900人，当中，新增的基层社团、同乡社团便是北京的「铁票、来源之一，而黄向墨便是在上月中旬循第三界别的「基层社团」出选，并以59人争59个议席而自动当选为选委。他在参选文件中的「政治联系」留空，没有填写任何东西；而在「选举信息」一栏，则写上「支持落实『爱国者治港』 推动『一国两制』行稳致远」，调子与北京一致。

不同的是，根据澳洲的《悉尼晨锋报》(The Sydney Morning Herald)和《墨尔本世纪报》（Melbourne Age Newspaper）以及英国《卫报》20日报道，黄今次是以黄畅然之名参选，而不是在澳洲为人所熟知的黄向墨。

根据中国的「天眼查」、天下潮商网等网页，他2006年成立深圳市玉湖投资发展有限公司时，用的名字是「黄向墨」，但在2016年更改「深圳市玉湖投资集团有限公司」的公司资料时，他的名字已变成「黄畅然」，并把「公司法定代表人」由「黄畅然」改为「黄洁明」，至于「黄畅然」与「黄洁明」是同一人抑或是两个人，则无从分晓。可以肯定的是，他在2017年6月澳洲总理下令严查华商捐款前，他已曾使用黄畅然这个名字，但他当时仍以「黄向墨」之名“强烈抗议”任何暗示他把捐款与外交政策结果扯上关系的报道，他其后发起诽谤诉讼，部分传媒为此作出更正或赔偿。

澳洲传媒报道，黄向墨是澳洲华人富商，亦是「澳洲中国和平统一促进会」的荣誉会长，该组织多次被指和中共有关。另外，黄向墨曾被澳洲税务局起诉追缴8120万澳元的税款和5930万澳元的利息和罚款，他被取消居留权之前，至少向工党和联盟党捐赠至少270万美元，被指是希望暗中影响澳洲政治，传媒例证之一是工党参议员邓森（Sam Dastyari）2017年在他举办的中文媒体记者会上表明支持中国政府在南海的行动，与他所属的工党立场不同，邓森最后请辞。到了2018年年底，澳洲安全情报组织开始调查黄向墨。

澳洲议会其后通过两项反外国干预的法案，分别是「国家安全立法修正案（间谍活动及外国干预）法案」和「外国影响力透明化法案」，以防外国代理人影响内政。黄向墨否认自己为中国代理人，但澳洲政府用他「开刀」，引用反外国干预法案取消其居留权，并拒绝他的入籍申请。