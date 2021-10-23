台学者：拜登讲话并无显示对台政策有结构性改变

在台海地区紧张关系不断升级背景下，美国总统拜登日前接受美国有限电视新闻网CNN采访时的回答立即引发舆论对美国是否正走出常年坚持的战略模糊的怀疑。 中国外交部当日立即表态，呼吁美国总统“谨言慎行”。美国白宫则做出澄清，说明美国政策并无改变。正在布鲁塞尔参加北大西洋公约组织会议的美国防长奥斯丁表示，他拒绝参与相关炒作。台湾方面对此也十分关注。但刘复国教授认为，美国对台湾的战略模糊策略并无结构性改变：

广告 继续浏览后续

刘复国：“美国当然长期以来在法制上和政治上都对台湾有承诺，要协助台湾。至于美国是否会在万一有战争的时候介入，我觉得（他们）还是有所保留。所以说，媒体延伸出来的意思，我觉得是超出了拜登自己讲出的意思。有些媒体比较多地延伸认为，拜登的意思是万一发生军事攻击，美国会介入防卫台湾……我觉得这种论述恐怕超过了现实。拜登回应记者提问时，并没有去结构性地改变美国对台湾的政策。我觉得比较重要的是反应出来、要传达一个很强烈的讯息，特别是针对中国大陆，告诉中国大陆，美国对台湾有很坚定的防卫承诺。”

刘复国教授注意到，台湾双十节之后，两岸紧张关系出现微妙变化：

刘复国：“目前进入十月以后一个最主要的观察点是，中华民国国庆时，总统所讲的这些新的关于两岸关系的界定。当然，就在我们的国庆前，习近平也针对台湾的情境提出了他的看法。国庆之后，今天（10月22日）是第12天，两岸在政治层面定调之后，出现非常微妙的情况。在我们10月10日国庆之前，解放军军机出动的频繁度非常非常高，在10月8日，还达到56架军机出现。在此之后，频繁度出现下降。我们的揣测是，目前阶段，因为在政治上双方已经进入一个更加紧绷的状态，未来大陆方面到底会怎样运用这种特殊的情境，来对台湾进一步施压？我想这是下一个阶段要密切观察的，有可能会更加紧张。”

“另外一个变数是中美关系。比如习近平和拜登要举行高峰视讯会议。在此之前，一般来讲，外交上，台海情况会更加缓和。但是，因为我们总统在国庆时已经明确讲了北京方面无法接受的立场，所以，接下来还要密切观察台湾海峡两岸之间的紧绷关系，目前看来，这种趋势还会继续升高。”