台學者：拜登講話並無顯示對台政策有結構性改變

在台海地區緊張關係不斷升級背景下，美國總統拜登日前接受美國有限電視新聞網CNN採訪時的回答立即引發輿論對美國是否正走出常年堅持的戰略模糊的懷疑。 中國外交部當日立即表態，呼籲美國總統“謹言慎行”。美國白宮則做出澄清，說明美國政策並無改變。正在布魯塞爾參加北大西洋公約組織會議的美國防長奧斯丁表示，他拒絕參與相關炒作。台灣方面對此也十分關注。但劉復國教授認為，美國對台灣的戰略模糊策略並無結構性改變：

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劉復國：“美國當然長期以來在法制上和政治上都對台灣有承諾，要協助台灣。至於美國是否會在萬一有戰爭的時候介入，我覺得（他們）還是有所保留。所以說，媒體延伸出來的意思，我覺得是超出了拜登自己講出的意思。有些媒體比較多地延伸認為，拜登的意思是萬一發生軍事攻擊，美國會介入防衛台灣……我覺得這種論述恐怕超過了現實。拜登回應記者提問時，並沒有去結構性地改變美國對台灣的政策。我覺得比較重要的是反應出來、要傳達一個很強烈的訊息，特別是針對中國大陸，告訴中國大陸，美國對台灣有很堅定的防衛承諾。”

劉復國教授注意到，台灣雙十節之後，兩岸緊張關係出現微妙變化：

劉復國：“目前進入十月以後一個最主要的觀察點是，中華民國國慶時，總統所講的這些新的關於兩岸關係的界定。當然，就在我們的國慶前，習近平也針對台灣的情境提出了他的看法。國慶之後，今天（10月22日）是第12天，兩岸在政治層面定調之後，出現非常微妙的情況。在我們10月10日國慶之前，解放軍軍機出動的頻繁度非常非常高，在10月8日，還達到56架軍機出現。在此之後，頻繁度出現下降。我們的揣測是，目前階段，因為在政治上雙方已經進入一個更加緊繃的狀態，未來大陸方面到底會怎樣運用這種特殊的情境，來對台灣進一步施壓？我想這是下一個階段要密切觀察的，有可能會更加緊張。”

“另外一個變數是中美關係。比如習近平和拜登要舉行高峰視訊會議。在此之前，一般來講，外交上，台海情況會更加緩和。但是，因為我們總統在國慶時已經明確講了北京方面無法接受的立場，所以，接下來還要密切觀察台灣海峽兩岸之間的緊繃關係，目前看來，這種趨勢還會繼續升高。”