国际特赦组织宣布将离开香港

知名的非政府组织国际特赦组织周一10月25号宣布，由于北京去年实施的严厉的《国家安全法》，在香港 "不可能 "自由工作，因此决定关闭在香港的分部。

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该非政府组织的主席安朱拉-迈亚-辛格-拜斯在一份声明中说。 "这个决定是怀着沉重的心情做出的，是由于香港的《国家安全法》使香港的人权组织实际上无法不用担心政府的严重报复而自由地工作。" 他指出，长期以来，香港一直是国际公民社会组织的理想区域基地。但最近针对当地权利团体和工会的行动表明，当局加强了在城市中清除不同声音的运动。因此，在这样一个动荡的环境中，越来越难以继续工作。

国际特赦说："《国家安全法》造成的镇压环境和永久的不确定性使人们无法知道哪些活动可能导致刑事制裁。

国际特赦在香港有两个办事处：本地分部和东南亚及太平洋区域总部。地方分部将于10月31日关闭，区域办事处将于2021年底关闭。

法新社报道指出，北京当局 2020年6月通过了港版《国家安全法》，声称目的是在经历了2019年规模巨大、有时是暴力的民主抗议之后，给香港带来了稳定，从根本上改变了香港的政治、文化和法律面貌。 法律严惩任何被中国视为构成分裂、颠覆、与外国势力勾结或恐怖主义的罪行。包括大赦在内的人权组织谴责这些罪行的模糊性。

目前已经有70多人，包括该市许多最著名的民主活动家，被依法起诉，大多数人只是因为表达了现在属于非法的政治观点。近几个月来，有几十个协会和工会因担心受到当局的骚扰而解散。